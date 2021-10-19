Son dakika haberi... ESKİŞEHİR - Bakan Varank: "Yeni teknolojilerin pazarı değil üretim üssü olma ilkesiyle hareket ediyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan Eskişehir Fabrikasında düzenlenen Türkiye'de geliştirilip seri üretime geçen ilk ve tek yerli şanzımanın tanıtım töreninde konuştu. (3)