Son dakika haberi... ESKİŞEHİR - Bakan Varank: "Yeni teknolojilerin pazarı değil üretim üssü olma ilkesiyle hareket ediyoruz" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... ESKİŞEHİR - Bakan Varank: "Yeni teknolojilerin pazarı değil üretim üssü olma ilkesiyle hareket ediyoruz"

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan Eskişehir Fabrikasında düzenlenen Türkiye'de geliştirilip seri üretime geçen ilk ve tek yerli şanzımanın tanıtım töreninde konuştu.

ESKİŞEHİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan Eskişehir Fabrikasında düzenlenen Türkiye'de geliştirilip seri üretime geçen ilk ve tek yerli şanzımanın tanıtım töreninde konuştu. (3)

Son dakika haberi... ESKİŞEHİR - Bakan Varank: Yeni teknolojilerin pazarı değil üretim üssü olma ilkesiyle hareket ediyoruz

Son dakika haberi... ESKİŞEHİR - Bakan Varank: Yeni teknolojilerin pazarı değil üretim üssü olma ilkesiyle hareket ediyoruz

Son dakika haberi... ESKİŞEHİR - Bakan Varank: Yeni teknolojilerin pazarı değil üretim üssü olma ilkesiyle hareket ediyoruz

Son dakika haberi... ESKİŞEHİR - Bakan Varank: Yeni teknolojilerin pazarı değil üretim üssü olma ilkesiyle hareket ediyoruz

Son dakika haberi... ESKİŞEHİR - Bakan Varank:
AA - Son Dakika Haberleri
Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti

Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti

 KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ SANILIP 2 KEZ ANJİYO YAPILDI, MİLYONDA BİR GÖRÜLEN KİTLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ SANILIP 2 KEZ ANJİYO YAPILDI, MİLYONDA BİR GÖRÜLEN KİTLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title