Esenler'deki festivalde vatandaşlara 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi - Haberler
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Esenler'deki festivalde vatandaşlara 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi

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Esenler'deki festivalde vatandaşlara 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi Esenler Belediyesi tarafından 5'incisi düzenlenen Nar, Badem ve Çiğ Köfte Festivali, bu yıl da vatandaşlara ziyafet şöleni yaşattı.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'deki festivalde vatandaşlara 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi

İSTANBUL - Esenler Belediyesi tarafından 5'incisi düzenlenen Nar, Badem ve Çiğ Köfte Festivali, bu yıl da vatandaşlara ziyafet şöleni yaşattı. Festival kapsamında vatandaşlara 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi. Festival renkli anlara sahne oldu. İkramları almak için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Esenler Belediyesi, tarafından organize edilen Nar, Badem ve Çiğ Köfte Festivali, bu yıl 5'inci kez düzenlendi. Festivalde, Adıyaman ile bütünleşen çiğ köfte, işin ustaları tarafından dev tepsilerde yoğrularak vatandaşlara ikram edildi. Çiğ köfte hazırlayan ustalar, yine Adıyaman'ı simgeleyen nar, badem ile çeşitli tasarımlar yaptı. Festival kapsamında vatandaşlara tonlarca çiğ köfte, nar ve badem ikram edildi. Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Kahtalı Mıçe'nin bir konser vereceği festivalde Ramazan Garipses, Haşim ve Gülistan Tokdemir ile Harfane Grubu da Adıyaman yöresine özgü türküler seslendi.

"İlk çiğ köfte, badem, nar festivaliyle başladık"

Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu," Esenlerde geleneksel olarak yörelere ait tat lezzet festivalleri düzenleniyor. 2 yıldır pandemiden ötürü yapılamamıştı. İlk çiğ köfte, badem, nar festivaliyle başladık. Biliyorsunuz narın tam mevsimi bademin de mevsimi çiğ köfte yılın 12 ayında geçerli ama Sonbahar, Kışa doğru ayrı bir lezzet sunar. Bende Adıyaman'lıyım. Adıyaman'lı kardeşlerimize bugün Adıyaman yöresinin meşhurlarını tanıtıyoruz. İki şey açısından kıymetlidir. Birincisi genç nesillerin genç kuşakların bu lezzetleri tatması kendi değerleriyle iftihar etmesi, ikincisi İstanbul bir megakent. Anadolunun değişik yerlerinden gelen kardeşlerimizde var. Onlar bu şehrin misafirleri onların kendi geleneksel değerlerini tanıması bilmesi bunu aktarması tatları burda yaşaması da farklı bir anlam içeriyor. 12-13 yıldan beri devam ettiğimiz bu çalışma şimdi tekrar başladık. Bundan sonra elma, nar, hamsi devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu'ya teşekkür eden Bilal Ayabakan, "Buradaki etkinlik çok güzel oluyor. Her zaman olmuyor tabiki o yüzden böyle etkinliklerin olması isteriz. Bu soğuk havaya rağmen çok büyük bir katılım var. Belediye Başkanımız M.Tevfik Göksu'ya teşekkür ediyoruz. Çiğ köfte dağıtımı varmış bir dürüm alıp protokole geçip sanatçıları dinleriz." dedi.

Çiğ köftenin milli yiyeceğimiz olduğunu söyleyen Murat çelebi, "Bizim çiğköfte milli yiyeceğimiz buna sahip çıkmamız lazım. En tatlı acı milli değerlerimize sahip çıkalım. Burada etkinlik varmış geldik bizde çiğköfte alalım dedik. Maksat kaynaşma olsun başka bir amacımız yok" dedi.

Esenler'deki festivalde vatandaşlara 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi

Esenler'deki festivalde vatandaşlara 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi

Esenler'deki festivalde vatandaşlara 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi

Esenler'deki festivalde vatandaşlara 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi

Esenler'deki festivalde vatandaşlara 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi

Esenler'deki festivalde vatandaşlara 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi

Esenler'deki festivalde vatandaşlara 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi

Esenler'deki festivalde vatandaşlara 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi

Esenler'deki festivalde vatandaşlara 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi

Esenler'deki festivalde vatandaşlara 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi

Esenler'deki festivalde vatandaşlara 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi
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