En çok vaka artışı Karadeniz'de; bölge için ek tedbir önerisi

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından, 2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Vaka sayısı en çok artan 10 il; Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş ve Karabük oldu. Bu kentlerden 8'i Karadeniz Bölgesi'nde yer aldı.

Pandemiden bu yana korkudan ancak dışarı çıkabildiğini anlatan Fikriye Bozbaş ise "Gençliğe Allah akıl fikir versin, maskeyi kollarına takıyorlar. Bakın ben 2 tane takıyorum, boğuluyorum maskeden. Kimsede 'tedbir alayım' demek yok. Kolonya dökmekten ellerim inceldi artık" ifadelerini kullandı.