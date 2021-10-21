Elmacı Dede şimdi de Suriye sınırında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elmacı Dede şimdi de Suriye sınırında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Elmacı Dede şimdi de Suriye sınırında

Denizli'de yaşayan Elmacı Dede lakaplı Muhammet Yılmaz yetiştirdiği elmaları Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik'e dağıtılmak üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki tabura teslim etti.

ŞANLIURFA (İHA) - Denizli'de yaşayan Elmacı Dede lakaplı Muhammet Yılmaz yetiştirdiği elmaları Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik'e dağıtılmak üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki tabura teslim etti.

Denizli'de yaşayan Elmacı Dede lakaplı 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bu defa yetiştirdiği elmaları Mehmetçiğe dağıtılmak üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine götürdü. Kendi aracına yüklediği 600 kilogram elmayı Suruç ilçesine götüren Yılmaz, 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına teslim etti. Elmalar, öğle yemeğinde askerlere ikram edildi. yemeğin ardından Muhammet Yılmaz'a plaket takdim edildi. Denizli'de elma bahçesi olan Elmacı Dede lakaplı Muhammet Yılmaz, her hasat döneminde elmaları kendi aracına yükleyip Türkiye'nin değişik yerlerindeki askerlerle birlikte yaklaşık bin kilometre yol kat ederek sınır hattında ve Suriye'de görev yapan askerlere dağıtıyor. - ŞANLIURFA

Elmacı Dede şimdi de Suriye sınırında

Elmacı Dede şimdi de Suriye sınırında

Elmacı Dede şimdi de Suriye sınırında

Elmacı Dede şimdi de Suriye sınırında

Elmacı Dede şimdi de Suriye sınırında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Çocuğunun iple bağlı fotoğraflarını gösteren baba, annesinin oğlunu darbettiğini iddia etti

Çocuğunun iple bağlı fotoğraflarını gösteren baba, annesinin oğlunu darbettiğini iddia etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title