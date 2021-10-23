Elkızı Resul Bozdağlı kimdir? Fikret Kuşkan kimdir, kaç yaşında? Fikret Kuşkan'ın rol aldığı dizi ve filmler

Elkızı Resul Bozdağlı kimdir? Fikret Kuşkan kimdir, kaç yaşında? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Elkızı adlı dizinin oyuncuları araştırılmaya devam ederken işte duayen oyuncu Fikret Kuşkan hakkında öne çıkan başlıklar sizlerler... Fikret Kuşkan'ın rol aldığı dizi ve filmler!

ELKIZI RESUL BOZDAĞ GERÇEK ADI NEDİR?

Elkızı dizisinde Resul Bozdağ karakterini Fikret Kuşkan canlandırmaktadır.

ELKIZI RESUL BOZDAĞ KİMDİR?

Nobran, hoyrat, kaba, sevgisiz, acımasız bir adam... Çok zeki ama kötücül bir zeka...

Ağzında altın kaşıkla doğmuş. Babasının sıfırdan var ettiği şirketin başına geçtiğinde olumsuz olan bütün özellikleri işe yaramış ve adeta bir korku imparatorluğu yaratmış...

Birden çok kadınla ilişkisi var. Evlendiğinde de bu ilişkilerini sürdürmüş. Ama her zaman gözde metresi Nermin olmuş...

FİKRET KUŞKAN KİMDİR?

1965 doğumlu ünlü oyuncu. "Babam ve Oğlum", "Anlat İstanbul", "Mustafa Hakkında Herşey" başta olmak üzere 38 filmde ve birçok televizyon yapımında rol alan Kuşkan, Türk Sineması'nın en yetenekli oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Mehmet Fikret Kuşkan, 22 Nisan 1965'te İstanbul'da doğdu.

Mehmet Fikret Kuşkan Türk oyuncu, fotoğrafçı.

Fikret Kuşkan 22 Nisan 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise yıllarında Edebiyat öğretmeninin desteğiyle tiyatroya başladı.

1986'da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü özel yetenek sınavını kazanarak eğitimini bu okulda sürdürüp tamamladı.

Fikret Kuşkan bir süre fotoğrafçılık yaptıktan sonra tamamen oyunculuğa yönlerek ilk filmi Zülfü Livaneli'nin "Sis" filminde oynadı.

Ardından "Gençler" (1989) adlı dizi, sonra da sırasıyla; "Gizli Yüz" (1990), "İki Başlı Dev" (1990), "Issızlığın Ortası" (1991), "Dönersen Islık Çal" (1992) filmleri geldi. Kariyerinde bugüne kadar 38 filmde rol aldı. Çağan Irmak'ın yönettiği "Babam ve Oğlum" (2005) ve "Mustafa Hakkında Herşey" (2003) gibi bir çok sinema eleştirmeni tarafından tam not almış yapımların başrolündeydi.

Kuşkan, "Şaşıfelek Çıkmazı", "Emanet", "Esir Şehrin İnsanları", "Artık Çok Geç" ve "Issızlığın Ortası" adlı televizyon dizilerinde de rol aldı.

Bugune kadar pek çok dizi ve film projesinde yer alan Fikret Kuşkan aynı zamanda seslendirme de yapmaktadır.

Bahar Kerimoğlu ile olan evliliğinden Gün Kuzgun isminde bir oğlu olan Fikret Kuşkan, ikinci evliliğini 2014 yılında Arsevi Özkara ile yapmıştır.

Ödülleri:

1991 - 28. Antalya Altın Portakal Film Festivali,"En İyi Erkek Oyuncu", (Gizli Yüz)

2002 - 14. Ankara Uluslararası Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" (9)

2006 - 25. Uluslararası İstanbul Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu", (Babam ve Oğlum)

Filmleri Ve Dizileri:

2017 - Kırlangıç Fırtınası (TV Dizisi)

2016 - Çifte Saadet (Metin Saadet) (TV Dizisi)

2014 - Hayat Ağacı (Murat Karahanlı) (TV Dizisi)

2014 - Yasak (Nazım Bey) (TV Dizisi)

2014 - Tanıklar (TV Dizisi)

2013 - Erkekler (Adem) (Sinema)

2011 - 2012 - Hayat Devam Ediyor (İsmail Bakırcı) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Hanımın Çiftliği (Orhan)

2007 - 2009 - Parmaklıklar Ardında (Ahmet Kalafatçıoğlu) (TV Dizisi)

2007 - Bıçak Sırtı (Orhan Ertuğrul) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Takip (İbrahim) (TV Dizisi)

2006 - Hacı (Faruk Gesili) (TV Dizisi)

2005 - Yolculuk (Efran) (TV Filmi)

2005 - Sen Ne Dilersen (Sinema)

2005 - Güz Yangını (Oflaz) (TV Dizisi)

2005 - Babam Ve Oğlum (Sadık) (Sinema)

2004 - Çemberimde Gül Oya (Yönetmen Kahraman) (TV Dizisi)

2004 - Adı Aşk Olsun (Çınar) (TV Dizisi)

2003 - Şapkadan Babam Çıktı (Celal) (TV Dizisi)

2003 - Mustafa Hakkında Herşey (Mustafa) (Sinema)

2003 - Kasabanın İncisi (Belediye Başkanı Sedat) (TV Dizisi)

2003 - Gelin (Mustafa) (TV Dizisi)

2003 - Esir Şehrin İnsanları (İhsan) (TV Dizisi)

2003 - Anlat İstanbul (Rafet) (Sinema)

2002 - Hititler (Sinema)

2002 - Emanet (Abdurahmanın Oğlu) (TV Dizisi)

2002 - Abdülhamit Düşerken (Enver Paşa) (Sinema)

2002 - 9 (Tunç) (Sinema)

2001 - Şellale (Cemal) (Sinema)

2000 - Muhallebicinin Oğlu (Suat) (Sinema)

2000 - Dansöz (İsa) (Sinema)

2000 - Artık Çok Geç (Haydar) (TV Filmi)

1999 - Issızlığın Ortasında (Sinema)

1997 - Avcı (Sinema)

1996 - Şaşıfelek Çıkmazı (Cesur) (TV Dizisi)

1996 - Kurtuluş (Kemrelik Yüzbaşı) (TV Dizisi)

1996 - Kara Melek (Selçuk) (TV Dizisi)

1996 - Deniz Bekliyordu (Tv.filmi)

1995 - Sahte Dünyalar (Tv.dizisi)

1995 - Özlem...Düne, Bugüne, Yarına (Sinema)

1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (Sinema)

1993 - Yaz Yağmuru (Sinema)

1993 - Çakalların İzinde (Tv.dizisi)

1993 - C-Blok (Sinema)

1992 - Dönersen Islık Çal (Travesti)(Sinema)

1991 - Issızlığın Ortası (Ayhan)(Tv.dizisi)

1990 - İki Başlı Dev (Hakan Özkan)(Sinema)

1990 - Gizli Yüz (Fotoğrafçı)(Sinema)

1989 - Gençler (Sinan)(Tv.dizisi)

1988 - Sis (Murat)(Sinema)

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