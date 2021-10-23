Elkızı Ezo kimdir? Sevda Erginci kimdir, kaç yaşında? Sevda Erginci'nin rol aldığı dizi ve filmler

Elkızı Ezo kimdir? Sevda Erginci kimdir, kaç yaşında? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Elkızı adlı dizinin oyuncuları araştırılmaya devam ederken işte duayen oyuncu Sevda Erginci hakkında öne çıkan başlıklar sizlerler... Sevda Erginci'nin rol aldığı dizi ve filmler!

ELKIZI EZO BOZDAĞLI KİMDİR?

Annesinin ölümü ile çocuk yaşta öksüz kalmış, büyürken babası tarafından aşağılanıp, babaannesi tarafından da göz ardı edildiği ve sevgisiz büyüdüğü için, hırçın, intikamcı bir karakter geliştirmiştir. Çabuk karar verir, sinirlendiği zaman gözü hiçbir şey görmez, pire için yorgan yakabilir...

Hayatta iki gayesi vardır. Biri annesi gibi öğretmen olmak, diğeri aşk evliliği yapmak… Babası gibi bir adamla evlenmeyeceğine ve annesinin kaderini yaşamayacağına yemin etmiştir.

ELKIZI EZO GERÇEK ADI NEDİR?

Elkızı dizisinde Ezo Bozdağ karakterini Sevda Erginci canlandırmaktadır.

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

Sevda Erginci doğum tarihi : 3 Ekim 1993

Sevda Erginci kaç yaşında : 27 yaşında

Sevda Erginci mesleği ne : Oyuncu

Sevda Erginci nereli : İstanbul doğumlu (Annesi Makedonyalı, Babası Mardinli)

Sevda Erginci burcu ne : Terazi

Sevda Erginci sahneye ilk kez Semaver Kumpanya Çocuk Tiyatrosu'nda "Paki ve Sevgi Çiçekleri" oyunuyla çıktı. İlk TV projesi Koyu Kırmızı ile beraber aynı yıl Veda adlı dizide Lamia karakterine hayat verdi. Genç oyuncu ilk sinema tecrübesini ise Uzaklarda Arama ile yaşadı. Yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı filmde Yağmur Ünal, Mehtap Bayri, Mustafa Uğurlu gibi isimlerle çalıştı. Bir yıl sonra da yeniden dizi dünyasına dönerek Liseli Sevda rolüne hayat verdi. Burada dik kafalı ve aşık bir kızı canlandıran Erginci büyük beğeni topladı. Genç oyuncu dizinin final kararı almasıyla Ver Elini Aşk dizisi ile ekrana hiç ara vermeden devam etti. Burada da köylü kızını canlandıran Erginci bir kez daha sevenlerine ters köşe yaptı.

Sevda Erginci'nin en çok sevilen karakterlerinden biri de Yasak Elma'da hayat verdiği Zeynep oldu. Erginci Uyanış Büyük Selçuklu şimdilerde Turna karakterine hayat verdi.

Sevda Erginci'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2021 - Uyanış Büyük Selçuklu - Turna

2019 – Sevgili Geçmiş (İpek) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Zeynep) (TV Dizisi)

2017 – Ver Elini Aşk (Ayperi) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Sevda) (TV Dizisi)

2015 – Uzaklarda Arama (Nazlı) (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Karagül (Ayşe) (TV Dizisi)

2012 – Veda (Lamia) (TV Dizisi)

2012 – Koyu Kırmızı (Ayşe) (TV Dizisi)

Haberler.com - Gündem