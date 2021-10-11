Elektrik Kesintisi

11. 10. 2021 Tarihinde Enerji verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kamberli Mahallesi, Kamberli, Kamberli/7 ve, Kamberli/8 Sokaklar ile Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/9, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/17, Kozkalesi/25, Kozkalesi/34, Kozkalesi/8., Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/36, Kozkalesi/21, Kozkalesi/39, Kozkalesi/22, Kozkalesi/27, Kozkalesi/41 ve Kozkalesi/37 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Apaydın Mahallesi Merkez, Hasan-Hüseyin, Merkez/27 ve Apaydın/6 Sokaklar ile Bohşin Mahallesi Bohşin, Bohşin/11, Bohşin/12, Bohşin/15, Bohşin/7, Bohşin/9, Bohşin/4, Bohşin/6, Bohşin/5, Bohşin/13, Bohşin/3, Bohşin/10 ve Bohşin/16 Sokaklara 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Ekinci Mahallesi Cengiz, Menekşe, Yılmaz, Nalça, Gülderen, Hastane, Çevreyolu, SSK ve Aşağıoba 1 Sokalar ile Odabaşı Mahallesi Zambak, Atatürk, Barış, Hıdır, Karaca, Deşti, Ezer, Gül Çıkmazı, Koreli, Kutlu, Meşe, Nehir, S. S. K., Tümer, Yılmaz, Yılmaz Çıkmazı, Çınar, Kanguru, Kavaslı, Uğur Mumcu, Yağmur, Defne, Çevre Yolu, Gülderen, Mustafa Kemal, Pembegül, Şahin, Ceylan, Atmaca, Doğan Çıkmazı, Karanfil, Rüzgar, Tekel, 7., Susam, 38, 37., 28., 27., 26., 47., 53., 54., 46, 45., 51., 52., Hz. Hıdır, Mozaik, Aslanlı, 2. Değirmen Zülfikar, Yunus Emre, Salkım, Karadut, 2, 1. Bend ve Karabulut Sokaklara 9: 15-18: 00 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Helvalı ve Pirinçlik Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gülcihan Mahallesi Atatürk ve Gülcihan/1 Sokaklara 9: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Ballıöz Mahallesi Merkez, 9275., 9271., 9295., 9265. ve 9311. Sokaklara 9: 30-14: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Çay Mahallesi 15, 19, 21, 25, 28, 30, 34, 44, Hürriyet, Killik, Mezarlık, Yarbaşı, Zavur Hüyüğü, 1, 17, 22, 26, 3, 36, Eski Akbez, Ulucamii, Çayboyu ve, Çayboyu/1 Sokak, Dervişpaşa Mahallesi 17, 18, 19, 1, 13, 15, 22, 26, 4, 46, 54, Karşıyaka, Yarbaşı, 20, 21, 25, 29, 5, 6, Ulu Camii ve Zavur Höyüğü1 Sokak, Tepebaşı Mahallesi 39, 48, 52, 68, 70, Hürriyet, Söğüt, Süleyman Kuş, 173, 180, 50, 84 ve Mezarlık Sokaklar, Yeni Mahallesi Şehit Polis Murat Bulkan ve Hürriyet Sokaklar, 15 Kasım Mahallesi Hürriyet, Süleyman Kuş, Şehit Polis Murat Bulkan, Adem Kurt, Bülent Ergüneş, Söğüt ve 60 Sokaklar, Dedemli Mahallesi, Dedemli, Çardak, Dedemli/8, Çardak/7, Dedemli/6 ve Dedemli/9 Sokaklar, Tiyek Mahallesi, Tiyek, Tiyek/3 ve Tiyek/1 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Aydınlı Mahallesi 611, 617, 619, 620, 622, 623, 625, 627, 629, 641, 610, 601, 602, 605, 606, Adalet, 609, 672, 681, Yavuz Sultan Selim, 618, 621, 624, 628, 640, 600, 603, 607, 608, Karaçam, Ardıç, Ahlat, 642, Çayır, Yıldız, Gürgen, Söğütlü, Filikçi Mustafa, 643, Alaçam, Açelya, 639 ve Aydınlı/1 Sokaklar, Çankaya Mahallesi 655, Yavuz Sultan Selim, Acemli, 652, 656, 610, 607 ve 658 Sokaklar, Gündüz Mahallesi 735 Sokak, Mimar Sinan Mahallesi 735, 748, 749, 743 ve 747 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Tomruksuyu Mahallesi Uğur Mumcu, Ziyaret ve, 1204. Sokalar, Uzunbağ Mahallesi Belediye, Delil, Erik, Ulus, Guli, Okul, Sümbül, Tepe, Antakya Samandağ, Çevlik, Çınar, 308, Büyükçat, Filiz, Nehir, Palamut, Ziyaret, Hızır, Elvan, Nilüfer, Uzun, Antakya-Samandağ, Kibrit, Ulus (Cumhuriyet), Uğur Mumcu, Neşe, Gül, Al, Meryem, Mezarlık, Çam, Yıldız, İstiklal, Cevher, Papatya, Şahin, Çiçek, Kadife, Meşe, Huzur, Stadyum, Mercan, Bahçe, Vatan, Zafer, Çoban, Ferah, Esen, Çimen, Saray, Ordu, Çay, Akasya, Değirmenbaşı, Menekşe, Ümit, Yasemin Pınar, Özgür, Karanfil, Konar, Mızraklı, Ulus (Yeni), 158-, Gazi-, Gelincik, 308-, 322-, 331-, 186-, Irmak, 2555., 2559. ve Bağlar/1 Sokalar ile Fidanlı Mahallesi Atatürk, 95, 2703., 2705. ve 2713. Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kışlak Mahallesi Şht. Ramazan, Atatürk, Cumhuriyet, Gültepe, Mehmet Akif, Çerçi, Atatürk (Kurtuluş), Aynıvat Mevki, Kızılgöl Mevkii, Kuyubaşı, Pınar, Yavuz Selim, Yeni Cami, Coşkun, Karanfil, Çuhadar, Aylin Kaya, Sürütme Mevki, Cumhuriyet (Kurtuluş), Mezarlık, Yetişkin, İnci, Kışlak/16, Cumhuriyet/1, Kışlak/21, Kışlak/11, Atatürk/4, Kışlak/8, Pınar/3, Kışlak/10, Yeni Camii/1, Kışlak/6, Kışlak/5, İnci/1, Kışlak/3, Mezarlık/11, Yeni Camii/2, Kışlak/14 ve Yeni Camii/3 Sokaklar ve Arslanyazı Mahallesi Arslanyazı Sokak ile Ayışığı Mahallesi Ayışığı Sokaklara 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çaksına Mahallesi Ovacık Sokak, Karaköse Mahallesi 1. Kayalık, Atatürk, Camii, Cumhuriyet, Deniz, Kurtuluş, Mehmet Karakurt, Çıkmaz, Ören, Şht. Onb. Akif Sahyunoğlu, 2. Kayalık, Belediye, Dutlu, Ziyaret, İnönü, Ak, Yanıklar, Aşıkar, Mehmet Karakurt/3, Atatürk/41, Ziyaret/3, Kurtuluş/17, Deniz/1 ve Kurtuluş/18 Sokak, Güzelyurt Mahallesi Güzelyurt, Güzelyurt 1 ve Güzelyurt 2 Sokak, Leylekli Mahallesi Leylekli, Leylekli/4, Leylekli/9, Leylekli/1, Leylekli/6, Leylekli/5, Leylekli/11, Leylekli/3 ve Leylekli/12 Sokak, Aydınbahçe Mahallesi Şabanlı, Aydınbahçe, Karahasanlı, Şabanlı/1, Aydınbahçe/6, Aydınbahçe/3, Aydınbahçe/2, Aydınbahçe/5, Aydınbahçe/4, Aydınbahçe/7 ve Aydınbahçe/8 Sokak, Çakı Mahallesi Çakı, Çakı/3, Çakı/10, Çakı/12, Çakı/9, Çakı/8, Çakı/11, Çakı/7 Atatürk_1, Çakı/1, Çakı/6, Çakı/2, Çakı/4, Çakı/13 ve Çakı/14 Sokak, Gözlüce Mahallesi Gözlüce, Fenk, Gözlüce3, Gözlüce2, Gözlüce4, Fenk, Gözlüce5 ve Gözlüce1 Sokak, Karacurun Mahallesi Karacurun, Maşat, Ören, Ören/6, Ören/2 ve Ören/5 Sokak, Sebenoba Mahallesi Sebenoba, Sebenoba/22, Sebenoba/6, Sebenoba/23, Sebenoba/9, Sebenoba/4, Sebenoba/19, Sebenoba/15 ve Sebenoba/10 Sokak, Yeşiltepe Mahallesi Yeşiltepe, Kaleboğazı, Yarımca ve Kaleboğazı/1 Sokaklara 11: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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