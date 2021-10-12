Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu (2)

FATİH, İSTANBUL (DHA) - EVLERİ SU BASTI

Edirne'de gece saatlerinde başlayan, sabahın ilk ışıklarıyla şiddetini arttıran yağmur kentte su baskınlarına yol açtı. Fatih Mahallesi'nde bir rezidansın giriş katında, rögarın tıkanması sonucu Su Baskını yaşandı. Belediye ekipleri bölgede vidanjör yardımıyla su tahliyesine başladı. Vatandaşlar, geç müdahale ettiklerini öne sürdükleri ekiplere tepki gösterdi.

Şükrüpaşa Mahallesi İbrahim Ay Caddesi'nde ise yolda çökmeler oluştu. Ulaşıma kapatılan caddede belediye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, iş makineleriyle yolun çöken kısımlarını kumla kapattı. Bazı cadde ve sokaklarda ise su birikintileri oluştu. Suyla kaplı caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.