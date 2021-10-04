Edirne'de karma organize sanayi bölgesi projesine 'yürütmeyi durdurma' kararı

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde kurulmak istenen ve köylülerin karşı çıktığı karma organize sanayi bölgesi ( Osb ) projesi için Edirne İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Köylülerin avukatı Bülent Kaçar, "Uzunköprü Karma OSB projesinin iptal edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyü merasında yapılması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne köylüler karşı çıktı. OSB'nin kurulacağı bölgenin orman ve tarım arazisi olduğunu belirten vatandaşlar, bölgenin göletlerine içme suyu havzası ve 14 bin dönüm sulu ve kuru tarım arazisine zarar vereceği gerekçesiyle dava açtı. Köylülerin açtığı 4 ayrı davanın 3'ünde OSB aleyhine 3 ayrı bilirkişi raporu verildi. Son davada ise Edirne İdare Mahkemesi, bilirkişi raporundaki, 'OSB alanın mutlak tarım arazisi ve özel ürün arazisi' tespitinden hareketle çalılık vasfında olmadığı, bu nedenle tarım kapsam dışı alan olarak nitelendirilemeyeceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Sibel Necla Özen ise, "Topraklarımızda fabrikalar kurulmasına karşıyız, istemiyoruz. Fabrikalar topraklarımızı, havamızı kirletecek. Biz bu fabrikaların köyümüze gelmesini istemiyoruz" diye konuştu.