DSİ Bölge Müdürü başarılı sporcularını altınla ödüllendirdi

ERZURUM (İHA) - Hafta sonu Erzurum'da düzenlenen Türkiye Tekerlekli Kızak Şampiyonası'nda birinci olan Devlet Su İşleri (DSİ) sporcuları Aybüke Büyükpolat ile Alper Keleş, DSİ 8'inci Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz tarafından altınla ödüllendirildi. Yavuz, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını söyledi.

Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin kar olmadığı için asfalt yolda düzenlenen şampiyonaya ev sahibi Erzurum'un yanı sıra Muş, Bitlis, Trabzon, Çankırı, Kütahya, Çorum, Bolu, Tokat ve Kastamonu'dan yaklaşık 100 sporcu katıldı. Asfaltta tekerlekli kızaklarla kayan sporcular, genç erkekler, genç kadınlar, yıldız kadınlar ve yıldız erkekler ve büyük kızlar ve büyük erkekler kategorilerinde kıyasıya yarıştı. Çekişmeli ve heyecanlı anların yaşandığı yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için aşırı hız yapınca zaman zaman küçük çaplı kazalara neden oldular. Kulüpleri DSİ adına yarışan Aybüke Büyükpolat büyük kızlar, Alper Keleş'te genç erkeklerde şampiyon oldular.

DSİ Spor Kulübü Başkanı Kemalettin Yentimur ve sporcular Aybüke Polat ile Alper Keleş'i tebrik eden DSİ 8'inci Bölge Müdürü ve DSİ Spor Onursal Başkanı Oğuzhan Yavuz, kendileri ile gurur duyduğunu söyledi. DSİ'nin Türk sporuna çok başarılı isimler kattığını belirten Yavuz şunları söyledi:

"DSİ kurulduğu günden itibaren spora ve sporcuya her zaman destek olmuş ve olmaya da devam etmektedir. DSİ spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam ediyor. Erzurum'da hafta sonu düzenlenen Tekerlekli Kızak Şampiyonası'nda iki sporcumuz olan Aybüke Polat ile Alper Keleş büyük bir başarı göstererek şampiyonada birinci oldular. Kendilerine çam sakızı çoban armağanı misali birer çeyrek altın hediye ediyoruz. DSİ olarak spor branşlarını yaşatıp, sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceğiz. Başarıları mimarı olan Kulüp Başkanımız Kemalettin Yentimur'u da tebrik ediyorum." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri