Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Diyarbakır'da cumhuriyetin 98'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile katıldı. Pandemi kurallarının uygulandığı törende Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile birlikte vatandaşların bayramını kutladı. Proframda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Yöresel halk oyunlarının oynandığı kutlamalarda, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Kutlama alanındaki geçit töreni ise protokol ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Bingöl'de yaşayan 11 yaşındaki Eymen Ali Önal, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yılını evinde bağlama ve piyanoyla İzmir Marşı'nın çalarak kutladı. 6'ncı sınıf öğrencisi Eymen, "Notalara bakarak İzmir Marşı'nı çalmayı öğrendim. Buradan tüm ülkemin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" dedi.