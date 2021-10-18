Doğa Tutkunlarının mekanı Düşler Alemi Sosyal Tesisleri - Haberler
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Doğa Tutkunlarının mekanı Düşler Alemi Sosyal Tesisleri

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Doğa Tutkunlarının mekanı Düşler Alemi Sosyal Tesisleri

Doğa Tutkunlarının mekanı Düşler Alemi Sosyal Tesisleri Mersinli doğa tutkunları Kozan Belediyesi Düşler Alemi Sosyal tesislerinde doğa ile baş başa kamp yaparak hafta sonu tatillerini geçirdi.

KOZAN, ADANA (Habermetre) - Doğa Tutkunlarının mekanı Düşler Alemi Sosyal Tesisleri

Mersinli doğa tutkunları Kozan Belediyesi Düşler Alemi Sosyal tesislerinde doğa ile baş başa kamp yaparak hafta sonu tatillerini geçirdi.

Mersin Yunus Emre İşitme Engelliler İlk-Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Kozan Belediyesi Düşler Alemi Sosyal Tesislerinde kamp kurdu. Yeşil ve Kozan barajı manzarası ve Çam ağaçları altında  çadırlar kuran doğa tutkunları, Kozan'ın doğasına hayran kaldıklarını söylediler.

Kamp için bölgeye gelen öğretmen Hakkı Yavuz "Adana'daki arkadaşım Sırrı Yavuz eğitimcimizin tavsiyesi üzerine buraya geldik. Haftada bir günümüzü doğada geçirmeyi seviyoruz. Başkalarına da tavsiye edeceğiz. 7 çadır ile 14 doğa tutkunu olarak buradayız. Kullandığımız doğayı temiz tutmalı ve korumalıyız. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan  ve misafirperver ekibine teşekkür ediyoruz. Herkese burayı tavsiye edeceğiz" dedi.

18. 10. 2021

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