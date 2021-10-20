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Diyarbakır'da deprem tatbikatı yapıldı

AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da deprem tatbikatı yapıldı

Diyarbakır'da, UMKE, AFAD, 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, UMKE, Afad, 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında UMKE 5. Bölge koordinasyonunda Çınar ilçesindeki Göksu Barajı mevkisinde 3 gün kamp yapıldı.

Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Siirt ve Batman'dan UMKE ekiplerinin katıldığı kampta, teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Kampın son gününde 186 kişilik ekibin katılımıyla olası bir deprem sonrası yürütülecek çalışmalara ilişkin tatbikat gerçekleştirildi.

UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, senaryo gereği Çınar'ın Bağacık Köyü kırsalı merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yapılacaklara ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler daha sonra kimyasal ve biyolojik sızıntıya karşı tatbikat yaparken, olası bir tren kazası sonrasında da arama kurtarma çalışmaları yürüttü.

Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, herhangi bir afet durumunda olaya nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda tatbikatın büyük faydası olduğunu söyledi.

Bu tür afetlere nasıl yaklaşılması gerektiğini bir kez daha anladıklarını belirten Büyüknalçacı, "Bu tatbikatla herhangi bir afet durumunda nasıl müdahale etmemiz gerektiğini kavradık. Tatbikatı gerçekleştiren herkese çok teşekkür ediyorum. Allah herkesi büyük afetlerden korusun." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin de başarılı ve güzel bir tatbikat gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Diyarbakır ve bölge illeri olarak her türlü afete hazırlıklı olduklarını belirten Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki temel amacımız olabildiğince gerçeğine yakın bir senaryo ortaya koymaktır. Deprem anında her şey, planlamalarda olduğu gibi olmuyor. Çok büyük bir kargaşa oluyor. Temel amacımız, ekiplerimizin iş birliği içerisinde deprem anında ya da başka afetlerde koordinasyonu sağlamasıdır."

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit ise tatbikatta kentsel arama ve kurtarma olayını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Diyarbakır'da deprem tatbikatı yapıldı

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AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri
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