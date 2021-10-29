Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 788. gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret eden Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Enver Hakan Zengince, anne ve babalarla görüştü, onlara çam fidanı armağan etti.

Zengince, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, annelerin, topluma, millete ve bu topraklara faydalı evlat olması için kıt kanaat imkanlarla yetiştirdikleri ve terör örgütü Pkk tarafından zorla kaçırılan, alıkonulan evlatlarını geri istediklerini belirtti.

Annelerin bu mücadelesinin insanlığın, toplumun ve kamunun ortak vicdanının sesi olduğunu kaydeden Zengince, ülke ve millet olarak evlat nöbeti tutan ailelerin yanında yer aldıklarını söyledi.

Devletin tüm imkanlarıyla her koşulda ailelerin yanında olduğunu vurgulayan Zengince, ailelerin, ülkelerini, insanlarını ve bu toprakları istismar eden ve bölge insanına tarihte görülmemiş acılar yaratan PKK terör örgütüne karşı bir farkındalık mücadelesi yürüttüğünü dile getirdi.

Zengince, şöyle konuştu:

"Bu mücadele sayesinde terör örgütü, gençlerimizin duygu ve düşüncelerini yıkayamamakta, onların zihinlerini çelememekte, onları alıkoyamamakta ve kaçıramamaktadır. Bu mücadele bu yönüyle bizim için çok kıymetlidir. Devletimizin ve güvenlik güçlerimizin kararlı, milletimizin dik ve beraber duruşu sayesinde PKK terör örgütü yok olmaya mahkumdur ve yok olacaktır. Annelerimizin en kısa süre içerisinde evlatlarına kavuşmalarını diliyorum. Mübarek bildiğimiz, ayakları öpülesi bildiğimiz hiçbir annenin yüreğine, kalbine evlat acısı değmesin."

Tokat'tan ailelere ziyaret

Eğitim-Bir-Sen Tokat Şube Başkanı Şaban Ceylan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile sendikanın Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir de aileleri ziyaret ederek, onlara gül verdi.

Şube Başkanı Ceylan, annelerin "Bizim yanımızda olun." çağrısı üzerine geldiklerini söyledi.

Annelerin yarın çağrı yapması durumunda bin kişiyle, 10 bin kişiyle yine burada olacaklarını ifade eden Ceylan, kentin kadınlarının selamlarını getirdiklerini belirtti.

Evlat nöbetinin son derece kıymetli ve şerefli bir mücadele olduğuna işaret eden Ceylan, ailelerin evlatlarına kavuşmasını diledi.

Sonuna kadar ailelerin yanında olduklarını bildiren Ceylan, "Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla da bugüne kadarki vermiş olduğumuz mücadelelerin üstüne yeni bir şerefli mücadelenin de 3 yıldır içerisindeyiz. Bunu da Allah'ın izniyle hep beraber başaracağız. Çocuklar, annelerinize kavuşmak için elinizden gelen her şeyi yapın. Anneler, çocuklarınıza kavuşmak için yaptığınız her şey doğrudur, gereklidir ve en kutsal mücadeledir. Sonuna kadar kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Tekdemir de anneleri ziyarete gelen heyete teşekkür etti.

Annelerden bayraklı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Bu arada, aileler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dev Türk bayrağı açtı, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Aileler, tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıklarını bildirdi.

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