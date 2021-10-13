Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Akreditasyon Konusunda Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurumlarına Yönelik...

Dışişleri Bakan Yardımcı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve TÜRKAK'ın faydalanıcısı olduğu "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonunda TÜRKAK'ın Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi" kapsamında, 13 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarına yönelik bilgilendirme seminerine katılım sağladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Kaymakcı anılan etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri, uygunluk değerlendirme alanında ülkemizde yürütülen çalışmalar, Paris İklim Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yeşil dönüşüm hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Metroloji, standardizasyon, akreditasyon ve ilgili hizmetler hakkında bir açık veri ve bilgi kaynağı girişimi olan Küresel Kalite Altyapı Endeksi Programına (GQII) göre Türkiye'nin akreditasyon altyapısı gelişmişliği bağlamında 184 ülke arasında 17. sırada bulunduğuna dikkat çeken Büyükelçi Kaymakcı, özellikle kamu alımlarında, mevzuat ve düzenlemelerde TÜRKAK akreditasyonunun aranmasının önemine değinerek bu anlamda yasal olmayan girişimlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Toplam 1, 3 milyon avroluk bütçeye sahip proje ile akreditasyon alanındaki yeni gelişmeler doğrultusunda Türk Akreditasyon Kurumu'nun teknik kapasitesinin hem Avrupa hem de uluslararası arenada artırılması hedefleniyor.

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