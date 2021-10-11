DHA muhabirine 'Ulusal Bronz Madalya' - Haberler
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DHA muhabirine 'Ulusal Bronz Madalya'

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Kültür Sanat
DHA muhabirine 'Ulusal Bronz Madalya'

Mersin Muhabiri Mustafa Ercan, düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasında doğa kategorisinde 'Ulusal Bronz Madalya' alırken 4 fotoğrafı da sergilenmeye değer görüldü.

MERSİN (DHA) - Mersin Muhabiri Mustafa Ercan, düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasında doğa kategorisinde 'Ulusal Bronz Madalya' alırken 4 fotoğrafı da sergilenmeye değer görüldü.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), International Association of Art Photographers (IAAP), Artist of internatioal Federation Photografic (AFIP) onayı ile düzenlenen Otofokus 1'inci Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

Dünyanın farklı ülkelerinden 292 fotoğrafçının eserleri ile 4 ayrı kategoride katıldığı yarışmada Dha Muhabiri Mustafa Ercan, doğa kategorisinde 'Ulusal Bronz Madalya'nın yanı sıra iki sergileme, renkli kategorisinde 1 sergileme ve seyahat kategorisinde de 1 sergileme aldı.

Mustafa Ercan, geçen günlerde de Adana Amatör Fotoğrafçılar Derneği (AFAD) 8'inci Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda da doğa kategorisinde fotoğrafı ıle IAAP Ribbon'a layık görülmüştü.


DHA muhabirine 'Ulusal Bronz Madalya'

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