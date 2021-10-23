Denetimli dolandırıcılık

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' diyerek, 81 yaşındaki 2 kadının, 5 milyon TL'lik ziynet eşyasını alan 4 şüpheliden Mehmet K.'nin daha önce de çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştığı, her defasında ya adli kontrol şartıyla ya da denetimli serbestlikle bırakıldığı ortaya çıktı. Dolandırıcılık yöntemiyle ilgili bir emniyet yetkilisi, "Çete elemanları o kadar organize çalışıyorlar ki, tuzağa düşüreni ayrı, hesap sahibi ayrı, para ya da ziynet eşyasını almaya gidenler ayrı. Sonuçta yakalanıyorlar, cezaevine giriyorlar. Yargılama devam ederken de bırakılıyorlar" dedi.

Telefonda kendilerini 'polis-savcı-MİT' görevlisi olarak tanıtıp özellikle 70 yaş üzeri vatandaşları, 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' yalanıyla kandırarak, hesaplarındaki paraları ya da evdeki ziynet eşyalarını alan çeteler son yıllarda artış gösterdi.

İsmini açıklamak istemeyen emniyet yetkilisi, bu tür çetelerin polis gibi çalıştığını da belirterek, "O kadar organize çalışıyorlar ki, tuzağa düşüreni ayrı, hesap sahibi ayrı, parayı ya da ziynet eşyasını almaya giden ayrı kişiler. Yakalıyoruz, tutuklanıyorlar bir süre sonra serbest kalıyorlar. Yargılanmaları devam ederken de suç işlemeye devam ediyorlar" diye konuştu.