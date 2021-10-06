Deadpool 3 ne zaman çıkacak? Deadpool 3 fragman yayınlandı mı? Deadpool 3 filmi çekimleri başladı mı?

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DEADPOOL 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Deadpool film serisinin üçüncü filmi, Deadpool 2 filminin geliştirilmeye başlandığı Kasım 2016 için planlanmıştı. Sonra Fox'un Deadpool 3 için yeni bir yönetmen aradığı ortaya çıktı. Ancak Disney'in 2019'da Fox'u satın almasının ardından tüm X-Men filmleri yapma planları iptal edildi. Daha sonra Disney CEO'su Bob Iger, Deadpool'un Marvel Sinematik Evreni ile entegre olacağını ve şirketin R dereceli Deadpool filmleri yapacağını duyurdu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Ekim 2019'da Reese ve Wernick, bir senaryoları olduğunu, ancak üçüncü bir filmin yapımına başlamak için Marvel Studios'tan onay beklediklerini açıkladılar. Aynı ay, Ryan Reynolds'ın üçüncü filmde Deadpool'u oynamaya devam edeceği öğrenildi. Aralık 2019'da Reynolds, Marvel Studios'ta üçüncü bir Deadpool filminin geliştirildiğini doğruladı. 20 Kasım 2020'de senaryonun Bob's Diner'da çalışan Wendy ve Lizzie Molyneux tarafından yazılacağı açıklandı.[1][2] Ocak 2021'de, filmin "yetişkin" R derecesini koruyacağına ve Ryan Reynolds'ın sıkı programı nedeniyle çekimlerin 2022'ye kadar başlamayacağına dair resmi bilgiler ortaya çıktı.

DEADPOOL 3 NEDİR?

Deadpool 3, Marvel Comics'in Rob Lifeld ve Fabian Nicieza tarafından yazılan çizgi romanlarına dayanan, henüz yayımlanmamış bir Amerikan süper kahraman filmi. Deadpool 2'nin devamı niteliğindedir ve Marvel Sinematik Evreninin bir parçasıdır.

DEADPOOL 2 KONUSU NEYDİ?

İki yıl boyunca paralı asker Deadpool olarak organize suçla savaştıktan sonra Wade Wilson, kız arkadaşı Vanessa ile yıldönümünde hedeflerinden birini öldüremedi. O gece, çift birlikte bir aile kurmaya karar verdikten sonra, hedef Wilson'u bulur ve yanlışlıkla Vanessa'yı öldürür. Wilson adamı intikamla öldürür ve altı hafta sonra kendini havaya uçurarak intihar girişimi nedeniyle kendini suçlar. Wilson, öbür dünyada Vanessa'nın bir vizyonuna sahiptir, ancak vücudunun parçaları hayatta kalır ve Colossus tarafından bir araya getirilir. Wilson, Vanessa'nın son hatırası olarak yalnızca bir yıldönümü hediyesi olan Skee-Ball jetonuyla bırakıldı.

X-Mansion'da toplanan Wilson, X-Men'e katılmayı gönülsüzce kabul eder çünkü Vanessa'nın onu isteyeceğini düşünür. O, Colossus ve Negasonic Teenage Warhead, yetkililerle, "Mutant Reucation Center" etiketli bir yetimhanedeki kararsız genç mutant Russell Collins/ Firefist arasındaki bir çekişmeye karşılık verdi. Wilson, Collins'in yetimhane personeli tarafından istismar edildiğini fark eder ve personelden birini öldürür. Colossus başkalarını öldürmesini engeller ve hem Wilson hem de Collins tutuklanır. Güçlerini bastıran yakalarla sınırlandırılmışlar, mutant suçlular için izole bir hapishane olan Buz Kutusuna götürülürler. Bu arada, geleceği eski bir Collins tarafından öldürülen sibernetik bir asker olan Cable, Collins'i katil olmadan önce öldürmek için zamanda geriye gider.

Kablo Buz Kutusuna girer ve Collins'e saldırır. Yaklaşan yakın dövüşte tasması kırılan Wilson, Collins'i savunmaya çalışır. Cable Vanessa'nın jetonunu aldıktan sonra, Wilson kendini ve Cable'yi hapishaneden çıkarır, ancak Collins Wilson'ın genç mutantı önemsediğini inkar etmesinden önce değil. Tekrar ölüme yakın olan Wilson, Vanessa'yı Collins'e yardım etmeye ikna ettiği başka bir Vanessa vizyonuna sahiptir. Wilson, Collins'i hapishane transfer konvoyundan ayırmak ve onu Cable'den korumak için X-Force adlı bir ekip organize eder. Ekip konvoydaki saldırısını paraşütle başlatır, ancak Wilson ve şanslı Domino hariç tüm üyeler iniş sırasında ölür. Kablo ile savaşırken Collins, Collins'in küfürlü yetimhane müdürünü öldürmesine yardım etmeyi kabul eden mahkûm Juggernaut'u serbest bırakır. Juggernaut konvoyu yok eder, kendisi ve Collins'in kaçmasına izin verir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Cable, Collins'in ilk cinayetini durdurmak için Wilson ve Domino ile birlikte çalışmayı teklif eder ve Wilson'a Collins'i konuşma fırsatı vermeyi kabul eder. Yetimhanede, Collins ilk kez Wilson'un öldürücü yollarından dolayı Wilson'a yardım etmeyi reddeden Colossus'un Juggernaut'u dağıtmak için gelene kadar Collins müdüre saldırırken Juggernaut tarafından aşırıya kaçarlar. Wilson Collins'den bahsetmediğinde, Cable genç mutanta ateş eder. Wilson, Buz Kutusu yakasını giyerken merminin önüne sıçrar ve ölür, öbür dünyada Vanessa ile tekrar birleşir. Bu kurbanı gören Collins, müdürü öldürmez; bu geleceği değiştirir, böylece Cable ailesi artık hayatta kalır. Cable, ailesine geri dönmek için ihtiyaç duyduğu zaman yolculuğu cihazındaki son yükü birkaç dakika geri dönmek ve Vanessa'nın jetonunu Wilson'un kalbinin önüne bağlamak için kullanır. Wilson, Collins için mermiyi aldığında, jeton tarafından durdurulur ve her ikisi de hayatta kalır ve Collins'in hala kalp değişikliği olur. Daha sonra müdür, Wilson'un taksi şoförü arkadaşı Dopinder tarafından yönetilir.

Kredi ortası bir dizide, Negasonic Teenage Warhead ve kız arkadaşı Yukio, Cable'nin Wilson için zaman yolculuğu cihazını onarır. Vanessa ve X-Force üyesi Peter'ın hayatını kurtarmak için kullanıyor ve Green Lantern filminde oynamayı düşünürken hem X-Men Başlangıç: Wolverine'in Deadpool ve aktör Ryan Reynolds versiyonunu öldürüyor.

DEADPOOL 2 OYUNCU KADROSU

Ryan Reynolds, Wade Wilson/ Deadpool

Morena Baccarin, Vanessa

T. J. Miller, Weasel

Leslie Uggams, Blind Al

Brianna Hildebrand, Negasonic Teenage Warhead

Stefan Kapicic, Colossus'u seslendiren

Zazie Beetz, Neena Thurman/ Domino

Josh Brolin, Nathan Summers/ Cable

Jack Kesy, Black Tom Cassidy

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