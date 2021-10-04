MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile programı sunan Danilo Zanna ile ilgili ortaya atılan eşiyle boşanacakları iddialarının ardından Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbelekinternette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Çift ile ilgili internette en çok "Danilo Zanna'nın eşi kimdir? Tuğçe Demirbilek kimdir? Tuğçe Demirbilek kaç yaşında, aslen nerelidir?"

TUĞÇE DEMİRBİLEK KİMDİR?

Tuğçe Demirbilek, 20 Mart 1981 yılında Giresun'da dünyaya geldi. Aslen Giresunlu olan Demirbilek, Danilo Zanna ile tanıştıktan kısa bir süre sonra İtalyan şef ile nikah masasına oturdu. Danilo Zanna ile olan evliliğinden Zeno adında bir oğlu var.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Zanna, 15 Nisan 1982'de Prato, Toskana, İtalya'da dünyaya geldi. Babasının adı Armando Zanna'dır. Aşçılığı aile mesleği olarak dsürdüren başarılı şef, yeteneğini ünlü İtalyan şeflerle çalışarak geliştirdi.

Türk mutfağına da ilgi duyan Danilo, bu nedenle Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağının senzeti olan bir restorant açtı. Ardından TV programlarında sık sık görünmeye başladı ve ilk olarak "Zahide ile Hayata Yetiş" adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı. Asıl tanındığı yer, Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Danilo Zanna, farklı ülkelerin restorant kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yaptı. Planet Mutfak Kanalı kapandıktan sonra 2015'ten itibaren ATV Kanalı'nda yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekrana gelmeye devam etti. 2019'da TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programda başşef olarak jüri üyeliği yaptı.

Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile dünya evine girdi ve bu evlilikten bir de oğulları oldu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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