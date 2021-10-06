Danilo Zanna boşanıyor mu? 2021 yılında Tuğçe Demirbilek ile dünyaevine giren Danilo Zanna ile ilgili boşanıyor iddialarının ardından internette en çok "Danilo Zanna boşanıyor mu? Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek boşanıyor mu? Masterchef Danilo Zanna kimdir? Tuğçe Demirbilek kimdir? Danilo Şef boşanıyor mu? Masterchef Danilo boşanıyor mu?" soruları araştırılmaya başlandı. Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'in boşanacağı yönündeki iddialar hakkında detaylar haberimizde.

DANİLO BOŞANIYOR MU?

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, 2013 yılında çocukları Tibet'i kucağına alan çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. İkili, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdı. Birlikte yaşadıkları Etiler'deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler'de ayrı bir eve taşındı.

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Türkiye'de katıldığı özellikle de Masterchef ve Elinoğlu programlarıyla ünlenen İtalyan şef Danilo Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenmişti. 8 yaşında Zeno Tibet isminde oğulları olan çiftin boşanma kararı aldıkları konuşuluyordu. Çift hakkında ortaya atılan iddialar doğru çıktı. Boşanma kararı aldıkları öğrenilen ikili, konuyla ilgili Instagram hesaplarından açıklama yaptı.

TEMMUZ AYINDA TATİL YAPMIŞLARDI

Son olarak temmuz ayında tatile çıkarak sosyal medya hesaplarından mutluluk karelerini paylaşan çift, henüz boşanma davası açmadı. İkili, son tatillerinin ardından sosyal medya hesaplarından birlikte hiç fotoğraf paylaşmadı.

Boşanma iddiasının ardından taraflardan da henüz bir açıklama gelmedi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MASTERCHEF DANİLO ZANNA VE TUĞÇE DEMİRBİLEK AYRILIYOR MU?

İkili, yayınladıkları gönderide, "Kamuoyuna duyuru... Bugün hakkımızda çıkan ayrılık haberi ile ilgili bir açıklama yapmayı gerekli ve uygun gördük. Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgilisi basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz. Tüm ilgi ve alakanız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

DANİLO ZANNA (DANİLO ŞEF) KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Danilo Zanna 15 Nisan 1982 doğumlu, İtalyan şef, sunucu ve restoran işletmecisidir.

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Zanna 15 Nisan 1982'de Prato, Toskana, İtalya'da doğdu. Aşçılığı aile mesleği olarak devraldı. Aşçılık yeteneğini ünlü İtalyan şeflerle çalışarak İtalyan mutfağı üzerine pekiştirdi.

Türkiye'de yaşamı

Türk Mutfağı ile ilgilenen Zanna, bu konuda kariyer yapmak istediği için İtalya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk mutfağını harmanladığı bir restoran açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa "Zahide ile Hayata Yetiş" adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Zanna'nın asıl tanınması ise Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restoran kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yaptı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Planet Mutfak kapandıktan sonra 2015'ten itibaren ATV'de yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi. Zanna son olarak 2019'da yeni sezonunda 3. döneminde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programda başşef olarak jüri üyeliği yapmaktadır. 2012'de Tuğçe Demirbilek ile evlenmiştir. Ayrıca 2021'de Exxen'de yayınlanacak MasterChef Junior'da sunuculuk yapmaktadır.

TUĞÇE DEMİRBİLEK KİMDİR?

Tuğçe Demirbilek, 20 Mart 1981 yılında Giresun'da dünyaya geldi. Aslen Giresunlu olan Demirbilek, Danilo Zanna ile tanıştıktan kısa bir süre sonra İtalyan şef ile nikah masasına oturdu. Danilo Zanna ile olan evliliğinden Zeno adında bir oğlu var.

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