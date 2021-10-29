Cumhuriyetin 98'inci Yılında Protokol Resepsiyonda Buluştu

MANİSA (Habermetre) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün de katıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında resepsiyon gerçekleştirildi. Anemon Otel'de düzenlenen resepsiyona Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, Manisa Milletvekilleri, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Murat Öner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, askeri erkan, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, resepsiyona gelen konukları tek tek karşıladı. Resepsiyonda Türk Sanat Müziği sanatçısı Mustafa Sağyaşar da konser verdi. Unutulmaz Türk Sanat Müziği eserlerini konuklarla birlikte seslendiren Mustafa Sağyaşar'a konserin ardından hediye takdiminde bulunuldu.

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