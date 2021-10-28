ŞANLIURFA (İHA) - Cumhuriyet'in 98'inci yılında 900 öğrenciden ayyıldız kareografisi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılında 900 öğrenci ile ay yıldızlık koreografisi sergilendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesinde okuyan 900 öğrenci, Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolaysıyla, okul bahçesinde bir araya gelerek, ay yıldız ile Cumhuriyet'in 98'inci yılı koreografisini yaptı. 10'uncu Yıl ve Dombra marşlarıyla yaklaşık 10 dakika süren çalışma renkli görüntülere sahne oldu. Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi Beden öğretmeni Volkan Aydın yaptığı açıklamada," 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı önemini çocuklara yaşatmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğe 900 öğrencimiz katıldı. Çok güzel bir çalışma ortaya çıktı ve çocuklar bugünün önemini çok daha iyi kavradı. Bu güzel etkinliğe katkı sağlayan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Dokuzuncu sınıf öğrencisi Nisa Nur Arpacık," Öğretmen ve arkadaşlarımızla çok güzel bir çalışma ortaya koyduk, bu çalışmanın içinde olmak beni gururlandırdı. Bayrağımızı, şehitlerimizi anmak çok önemlidir, bizde bugün bunu yaparak, bayrağımıza ve şehitlerimize sahip çıktığımızı ve çıkacağımızı göstermek istedik" diye konuştu