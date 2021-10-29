Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Fener Alayıyla Devam Etti

KOCAELİ (Habermetre) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümü ilimizde coşku içerisinde kutlanmaya Fener Alayıyla devam edildi. Anıt Park önünden başlayan ve İnönü Cad. 50. Yıl İlkokulu Karşısı Tarih Koridoru Meydanına kadar devam eden fener alayı yoğun katılımla gerçekleşti.

Anıt Park önünden başlayan Fener Alayı'na Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Saffet Sancaklı, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, siyasi parti temsilcileri ve 7'den 70'ine binlerce vatandaş katıldı.

Vali Seddar Yavuz, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerine aldıkları Türk Bayrakları ve meşalelerle Anıt Park önünden, Tarih Koridoru Meydanına kadar yürüdüler. Yol üzerinde bulunan vatandaşlar ve esnaflarda bayraklarını sallayıp, alkışlayarak eşlik ettiler.

Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde yürüyen vatandaşlar büyük bir coşkuyla bayram sevincini ve coşkusunu yaşarken, meşaleler tüm caddeleri aydınlattı. Vali Seddar Yavuz Fener Alayının ardından yaptığı konuşmalarında; Bugün Cumhuriyetimizin 98. Yılını kutluyoruz. Büyük bir onurla, şerefle ve haysiyetle tıpkı kurulduğu ilk gün gibi heyecanlıyız. Bugün Kocaeli bir kez daha bağımsızlığına, bayrağına, şeref ve namusuna sahip çıkacağını gösterdi. Binlerce vatandaşımızla yürüdük ve dedik ki siz bizi kuşatamazsınız. Siz bizi yenemezsiniz. Bizim yolumuz Hakk yolu, bizim yolumuz İ'lay-i Kelimetullah yoludur. Biz bin yıldır Hakk'ı ve hukuku haykırdık. Siz 1071'i, 1453'ü, 1915'i hazmedemediniz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bilim ve teknoloji ile buluşmasını hazmedemediniz. Bu Aziz Millet Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük liderler çıkardı. Biz tek yürek, tek milletiz. İnanıyorum ki bu Cumhuriyet coşkusu, bu bağımsızlık coşkusu sadece sınırlarımızla sınırlı kalmayacak, mazlumlara da örnek olacaktır, geçmişte olduğu gibi. Diyoruz ki; biz geliyoruz, geldiğimizde daha güçlü geleceğiz, Bayrağımızı indiremeyeceksiniz, Ezanımızı dindiremeyeceksiniz, sömüremeyeceksiniz, katledemeyeceksiniz, İslam coğrafyasını tarumar edemeyeceksiniz, Kafkasları tarumar edemeyeceksiniz ve bizi yenemeyeceksiniz. Bu Asır; Bizim Asrımız

Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize, 98 yıldır bu ülkenin gelişmesi için çalışan devlet büyüklerimize, bilim insanlarımıza, kısaca milletimizin her bir ferdine minnet ve şükran duygularımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Davetimize iştirak eden, Cumhuriyet coşkumuza ortak olan binlerce insanımıza minnet ve şükran borçluyuz. Sevgili gençler; çok çalışacağız, çok emek vereceğiz ama bu asrı bizim asrımız yapacağız. " diyen Vali Yavuz herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

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