Çubuk'ta TÜBİTAK destekli bilim fuarı açıldı

Çubuk ilçesindeki Türk Telekom Ortaokulunda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle hazırlanan bilim fuarı açıldı.

Öğrencilerin bilimsel çalışmalarını tanıttığı serginin açılışını Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Belediye Meclis üyeleri, okul müdürleri ve öğretmenler yaptı.

Okulun giriş katındaki çok amaçlı salonda açılan fuarda öğrencilerin hazırladığı 25 çalışma yer alıyor.

Belediye Başkanı Demirbaş, açılışın ardından çalışmaları inceleyerek öğrenci ve danışman öğretmenlerden bilgi aldı.

Özellikle çevre üzerine yapılan projelerle yakından ilgilenen Demirbaş, öğrencilerle işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak üzere danışman öğretmenleri ve öğrencileri belediyeye davet etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ise sergilenen 25 projenin birbirinden kıymetli olduğunu vurguladı.

Pandemi nedeniyle geçen yıl bu tür etkinliklerin yapılamadığını anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Çok şükür geçen yıl yapamadığımız etkinlikleri bu yıl yapmaya başladık. Buradaki meslektaşlarımızı, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Bu fuarda özellikle son dönemde bilişimin yaygınlaştığı, yazılımın, kodlamaların yaygın olduğu dönemde, öğrencilerimizde büyük bir merak oluştuğunu gözlemledik. Yazılım çalışmalarının projeye dönüştüğünü gördük. Bu bizi memnun etti, mutlu etti. Bununla birlikte öğrencilerimiz tarımla ilgili ve özellikle son yıllarda tüm dünyada etkisini gösteren küresel ısınma ile ilgili çalışmalara kafa yormuşlar. Çocuklarımız doğaya, ekonomiye zarar vermeyecek şekilde tarımın nasıl kuvvetlendirileceği konusunda güzel çalışmaları ortaya çıkarmışlar."

Fuar, 28 Ekim'de sona erecek.