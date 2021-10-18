ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 18 Ekim 2021

ABONE OL ÇİĞ KÖFTE FESTİVALİNE ESENLER'DE BÜYÜK İLGİ Esenler Belediyesi, Esenler Adıyamanlılar Derneği (ESADER) ve İstanbul Çiğköfte ve Etsiz Çiğköfteciler Esnaf Sanatkarlar Derneği (ÇİĞDER) tarafından organize edilen Nar, Badem ve Çiğ Köfte Festivali bu yıl da büyük bir ilgi gördü.

Esenler Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşen festivale Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman'ın ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ve Adıyaman'ın ilçe belediye başkanları selamlama konuşmaları yaparak etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

ÇİĞ KÖFTE İLE KÖPRÜ YAPILDI Çiğ köfteden köprü yapan ustalar, yine Adıyaman'ı simgeleyen nar, badem ile çeşitli tasarımlar yaparak festivale renk kattı. Çiğ köftenin yanı sıra son yıllarda yetiştirilmeye başlanan ve lezzeti ülke sınırlarını aşan Adıyaman narı ve bademini tatmak isteyen vatandaşlar festivalde uzun kuyruklar oluşturdu.

YÖRESEL TÜRKÜLER SESLENDİRİLDİ Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Kahtalı Mıçe'nin konser verdiği festivalde Ramazan Garipses, Haşim ve Gülistan Tokdemir ile Harfane Grubu da Adıyaman yöresine özgü türküler seslendirdi. Etkinlik alanını dolduran vatandaşlar, Adıyaman ile özdeşleşmiş lezzetleri tadarken bir yandan türkülere eşlik etti. Çiğ köfte yeme yarışması da eğlenceli anlara sahne oldu.

GENÇLERİMİZE KÜLTÜRÜMÜZÜ ÖĞRETMELİYİZ Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Bugün Mevlid Kandil. Hz. Peygamber (SAV)'in dünyaya teşrif edişinin yıl dönümü. Bugün alemlere rahmet olarak gönderilen, insanlığı delaletten hidayete ulaştıran, insanlığı ilime, bilgiye ulaştıran, hayat rehberi olan Peygamberimizin doğum yıl dönümü. Gecenizi tebrik ediyorum. Esenler'de bu meydan, bu etkinliklerin en güzel şekilde yaşatıldığı meydandır. İki yıla yakın süredir hem insanlığın hem de ülkemizin içinde bulunduğu bu virüs belasından dolayı ötelendi ve yapılamadı ama Allah'a çok şükür artık aştığımızı düşünüyoruz. Özellikle ülkemizde bu konuda çok önemli mesafeler kat ettik. Bugün Adıyaman'ımızın çok önemli sembolü olan çiğ köfte, nar ve bademle beraber bu sene 5'incisini düzenlediğimiz festivalimizde kimsenin maksadı nar badem ya da çiğ köfte yemek değil. İstanbul çok önemli tarihi kültürel bir birlikteliği inşa eden bir şehirdir. İstanbul kendi içinde bir medeniyet köprüsüdür. Gelecek nesillere kendi yöremizin kültürel kodlarını öğretmemiz gerekiyor. Özelikle gelecek nesillere yöremizin hangi lezzetlerinin hangi medeniyet değerlerini taşıdığını anlatmamız ve öğretmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde farklı illerin yöresel ve kültürel zenginliklerinin tanıtılacağı etkinliklerin yapılacağını belirten Göksu, şunları kaydetti: "Bir Adıyamanlı olarak doğduğum toprakların yetiştirmiş olduğu o güzel ürünleri o güzel insanları burada ağırladık. Adıyaman ile başladığımız etkinliklerimizi bundan sonra Amasya, Malatya, Trabzon, Rize ile devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

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