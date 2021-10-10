CHP'li belediye başkanları 'Yaşayan Şehir Müzesini' gezdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li belediye başkanları 'Yaşayan Şehir Müzesini' gezdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
CHP'li belediye başkanları 'Yaşayan Şehir Müzesini' gezdi

Bilecik'te "CHP'li Belediye Başkanları Buluşması" programı kapsamında bir araya gelen belediye başkanları ve eşleri, Yaşayan Şehir Müzesi'ni gezerek, şehrin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldı.

SÖĞÜT, BİLECİK (İHA) - Bilecik'te "CHP'li Belediye Başkanları Buluşması" programı kapsamında bir araya gelen belediye başkanları ve eşleri, Yaşayan Şehir Müzesi'ni gezerek, şehrin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in ev sahipliğinde, gerçekleştirilen 3 günlük program kapsamında Bilecik ve Söğüt ilçesini gezen belediye başkanları, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin'in ev sahipliğinde Bilecik'teki programa katılan belediye başkanları ve eşleri, Yaşayan Şehir Müzesi'ndeki Cumhuriyet Odası'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti. Cumhuriyet dönemine ait piyano, antika duvar saati, 1960'lardan kalma oturma grubu, gramafon, antika porselen telefon, yün halılar, kristal eserler ve avizelerin yer aldığı Cumhuriyet Odası'nda dinlenen belediye başkanları, 106 yaşındaki tarihi gramofondan esintiler dinledi. Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver ve müze görevlilerinden Bilecik ve tarihi hakkında bilgi alan belediye başkanları Belediye Başkanı Semih Şahin ve müze görevlilerine güzel çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Programın ikinci gününde Söğüt ve Bilecik'te gerçekleştirilen programlara Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun katıldı. - BİLECİK

CHP'li belediye başkanları 'Yaşayan Şehir Müzesini' gezdi

CHP'li belediye başkanları 'Yaşayan Şehir Müzesini' gezdi

CHP'li belediye başkanları 'Yaşayan Şehir Müzesini' gezdi

CHP'li belediye başkanları 'Yaşayan Şehir Müzesini' gezdi

CHP'li belediye başkanları 'Yaşayan Şehir Müzesini' gezdi

CHP'li belediye başkanları 'Yaşayan Şehir Müzesini' gezdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
Magazin Gülşen Seda Sayan Işıl Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Binali Yıldırım Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: CHP'li belediye başkanları 'Yaşayan Şehir Müzesini' gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 11:53:28. #1.13#