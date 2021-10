Cezaevinde hafız olup, icazet aldılar

KONYA (İHA) - Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan iki hükümlü, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayarak hafız oldu.

Konya E Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Mustafa Koçal ve Mustafa Özdemir'in hafızlık eğitimini başarı ile tamamlamasından dolayı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Müftülüğünce 'Hafızlık İcazet Merasimi' düzenlendi. Cezaevinin bahçesinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, yaklaşık 1 yılı aşkın bir süre öncesinde yine Konya Cezaevinde bir hafızla ilgili program yaptıklarını hatırlatarak, "Konya olarak bunun sadece 1 hafızımızla kalmayacağını ifade etmiştik. Bu anlamda onun devamı olarak bugün itibariyle 2 tane arkadaşımızın hafızlık icazet töreni yapılıyor olması bizim için de büyük bir şeref. Yaklaşık 10 mahkumla başladığımız bu süreçte bir arkadaşımız tahliye oldu. Geriye kalan 9 arkadaşımızın da hafızlık süreci devam ederken, 2 arkadaşımız hafız oldular. Onlardan bir tanesi artık tevafuk, hafızlığı aldıktan sonra tahliye oldu. Onun da törenini inşallah beraber yapacağız. Diğer arkadaşımız şu anda cezaevinde hafızlığını pişirmeye devam ediyor. Bunun dışında 7 tane daha arkadaşımız hafız olabilmek için çalışmalarına devam etmekte. Hafız olacak arkadaşlarımızın hafız olmasında emeği geçen başta İl Müftümüz olmak üzere burada görevli olan vaizlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

İl Müftüsü Ali Öge de, hafızlığın Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar ezberleyen insana verilen bir isim ve unvan olduğunu belirterek, "Hafız olmak kolay bir iş değildir. Hafızlığı taşımak, olmaktan daha zor bir iştir. Dolayısıyla bir süreçtir. Rabbimizin kelamının koruyucusu olmak ama aynı zamanda Kur'an'ın da o insanı koruması beraberinde getirir. Dolayısıyla çok anlamlı bir ibadettir. Bu faaliyetin burada icra edilmesi de ayrı bir güzellik. Camiler ve Din Görevlileri Haftasında böyle bir programın icra edilmiş olması da ayrı bir güzellik ve özellik taşıyor. Bu açıdan hafızlık yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin ise, "Bugün gerçekten çok anlamlı bir cemiyetteyiz. Ben de bugün hazırlanan şu ortamdan çok etkilendiğimi ifade etmek isterim. Sanki burada bir şehrin bütün hafızları toplanmışçasına, bütün vilayetin emekleriyle katkı verilmiş ve burada, bu rehabilitasyon merkezinde, adeta bir okula çevrilmiş olan bu müessesede yapılan şu güzel cemiyet gerçekten çok anlam verici. Emeği geçen bütün kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Sayılarının artmasını niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hafız olup cübbelerini giydiler

Konuşmaların ardından 'Hadis Demeti Sunumu' gerçekleştirildi ve şiir okundu. Hafız olan Mustafa Koçal ve Mustafa Özdemir'e, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin ile Konya İl Müftüsü Ali Öge tarafından cübbeleri giydirildi. Ardından Mustafa Koçal, "Bana sorarsanız 'hayatta en kıymetli şey nedir?' diye; sizlere zaman derim. Yaşanmış onca şeyi bir film şeridi gibi izlediğim bu mekanda zamanın nasıl eksilip gittiğini an be an görmekteyim. Bir zamanlar şans, fırsat gibi gördüklerimin aslında ne büyük hatalar olduğunu yeni yeni anlıyorum. Geçmişimi tövbeyle gömüp kararlılıkla miladımı ilan ettiğim bu anı sizlerle paylaşmaktan çok mutluyum" diyerek duygularını dile getirdi.

Mustafa Özdemir de, "Bugün hamdolsun ki hafızlıkla birlikte idealleri olan ülkesine ve devletine hizmet etmeyi hayal eden bir insana dönüşmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bizlere cezaevi gibi bir ortamda böylesine güzel bir eğitimin kapısını açan, idealler kazandırıp güzel hayaller kurmamıza vesile olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Program hafızlara hediye takdim edilmesiyle sona erdi. - KONYA