Cengiz Özkan kimdir? Cengiz Özkan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cengiz Özkan hayatı ve biyografisi!

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CENGİZ ÖZKAN KİMDİR?

Cengiz Özkan 1967, Divriği, Sivas doğumu, Türk müzisyen ve bağlama sanatçısıdır.

İlk öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra, 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümü'ne girdi. 1991'deki mezuniyetinin[1] ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Sanat Dalı Türk Halk Müziği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı'nda iki yıl, İzmit Belediye Konservatuvarı'nda iki yıl, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda üç yıl süreyle öğretmen ve icracı olarak çalıştı. Yurt içi ve yurt dışında birçok konser verdi.

Tek başına Kırmızı Buğday, Ah İstanbul, Saklarım Gözümde Güzelliğini ve Gelin adlı albümleri Kalan Müzik tarafından yayınlandı. Yine 2001 yılında Kalan Müzik'ten piyasaya sunulan bir diğer çalışması olan Yare Dokunma albümünü de ise Malatya Arguvan'lı Türk Halk Müziği ses sanatçısı ve folklorcü Muharrem Temiz ile yapmışlardır. Ardından 2007 Eylül ayında bir özel televizyon kanalında yayına başlayan Pusat adlı dizide mahkûm bir ozanı canlandırmıştır, 1989'da girdiği TRT İstanbul Radyosu'nda saz sanatçısı olarak çalışmaya devam eden Cengiz Özkan evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

CENGİZ ÖZKAN'IN ALBÜMLERİ NELERDİR?

Kırmızı Buğday (1998)

Ah İstanbul (2001)

Yâre Dokunma (2001, Muharrem Temiz ile birlikte)

Saklarım Gözümde Güzelliğini - Aşık Veysel Türküleri (2003)

Gelin (2005)

Yare Dokunma 2 (2012)-(Muharrem Temiz ile birlikte)

Hayâlmest (2015)

CENGİZ ÖZKAN'IN TV ÇALIŞMALARI NELERDİR?

Söz (2017)

Pusat (2007)

Kurtlar Vadisi

Recep Türk

Türkler Çıldırmış Olmalı (film 2009)

Altın Elbiseli Adam (belgesel - müzik yönetmeni)

Çanakkale: Yolun Sonu (film 2013)

Yunus Emre Aşkın Sesi (film 2014) - Dertli Dolap Film Müziği

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