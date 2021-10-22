MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'daki dolandırıcıların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Marmaris'te 80 yaşındaki vatandaşın 9,5 kilo altınını ve ünlü diyetisyen Canan Karatay'ı dolandıran dolandırıcılık şebekesi üyeleri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MUĞLA - Marmaris'te 80 yaşındaki vatandaşın 9,5 kilo altınını FETÖ terör örgütü tehdidi ile dolandıran iki kişi ve ünlü diyetisyen Canan Karatay'ı da dolandıran şebeke üyeleri çıkarıldıkları Marmaris adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 80 yaşındaki bir vatandaşı telefonda kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak arayan ve terör örgütü FETÖ tarafından hesaplarının ele geçirildiği iddiası ile 9,5 kilo altınını dolandıran şüpheliler polisin Adana ve Marmaris'te düzenlediği operasyon ile suçüstü yakalanarak hakim karşısına çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan dolandırıcılık şebekesi üyeleri 8 Ekim'de Marmaris'te yaşayan 80 yaşındaki İ. C'yi telefonla arayarak 'Adınız soruşturmaya karıştı, banka hesaplarınız ve varsa evinizdeki ziynet eşyalarınız tehlikede, gelen ekiplerimize teslim edin' diyerek yaşlı adamın 3 Milyon Liradan fazla eden 9.5 kiloluk altınlarını dolandırdılar.

Dolandırıcılık olayının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şüphelilerin yakalanması için sivil ekip oluşturdu. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şüphelileri tespit etti.

Dolandırıcılık şebekesinden 39 yaşındaki Ali Çağatay ve 56 yaşındaki Hilmi Demirdilek isimli dolandırıcılara Armutalan Mahallesinde altınları teslim ettiğini belirten İ.C'nin beyanı üzerine çevrede yapılan güvenlik kamerası görüntülerine zanlıların altınların olduğu torbayı taşıdıkları o onlar ortaya çıktı. Görüntülerden eşkalleri belirleyen Emniyet mensupları operasyon ile Adana'da yakaladıkları zanlıları adalete teslim etti.

2013 yılında Canan Karatay'ı dolandıran şebeke üyelerinden 30 yaşındaki Mehmet Kılıçarslan ve 30 yaşındaki İsmail Akdağ ise Marmaris'te yaşayan F.K.K. isimli vatandaşı aynı yöntemler ile 300 bin lira dolandırma girişiminde bulunurken suçüstü yakalandılar.

Marmaris Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı sonrası operasyon için düğmeye basılırken, sivil ekipler Adana'da Ali Çağlayan ve Hilmi Demirdilek isimli zanlıları düzenlenen operasyon ile gözaltına aldı. Marmaris'te yaşayan F.K.K. isimli vatandaşı dolandırmak isteyen ve 2013 yılında Canan Karatay'ı dolandıran Mehmet Kılıçaslan ve İsmail Akdağ ise Marmaris'te gözaltına alındı. Gözaltına sorguları biten zanlılar Muğla Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı.

Dolandırıcı şebekesi üyelerinden hakim karşısına çıkarılan Ali Çağlayan, Hilmi Demirdilek, Mehmet Kılıçaslan ve İsmail Akdağ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılık şebekesi ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ve operasyonların devam ettiği bilgisi edinildi.

Emniyet yetkilileri "Devletin hiçbir memuru vatandaşları arayıp bu şekilde bir para isteme olayı yapmaz. Vatandaşlarımızı daha dikkatli ve temkinli olmaya davet ediyoruz. Bu şekilde bir arama ile karşılaşırsanız hemen 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden emniyet birimlerine ulaşın" uyarısında bulundular.