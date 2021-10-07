ÇALINAN 'MALAKLI' KÖPEĞİNİ BULANI ALTINLA ÖDÜLLENDİRECEK - Haberler
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ÇALINAN 'MALAKLI' KÖPEĞİNİ BULANI ALTINLA ÖDÜLLENDİRECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da, piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan 5 yaşındaki 'Malaklı' köpeği, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından köpek çiftliğinden çalındı.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da, piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan 5 yaşındaki 'Malaklı' köpeği, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından köpek çiftliğinden çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, çiftlik sahibi Yaşar Bedenli, "Çocuk gibi baktığım köpeğimin çalınmasıyla yıkıldım. Bulana, görene ve haber verene yarım altın vereceğim" dedi.

Olay, 5 Ekim günü saat 06.30 sıralarında, Topakkaya beldesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. ' Aksaray Malaklısı' adıyla bilinen, büyük kafatası, sarkık dudağı ve heybetiyle dikkat çeken çoban köpeklerinin yetiştirildiği Yaşar Bedenli'ye ait çiftliğe gelen 2 kişi, piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan erkek köpeği alıp, hafif ticari araca bindirerek kaçtı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu fark eden çiftlik sahibi Bedenli, polise haber verdi. Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

KÖPEĞİNİ BULANI ÖDÜLLENDİRECEK

Köpeğini bulan veya görüp haber verene ödül vereceğini belirten Yaşar Bedenli, şunları söyledi:

"Hırsızlar kendi malıymış gibi, emek hırsızları gelip köpeğimizi alıp götürüyorlar. Kamera kayıtlarımız var ama şu ana kadar bulamadık. Aksaray Malaklısı çok eski ırklardandır. İsmini 'Martin' koymuştum, 5 yaşında köpeğimizdi ve çok seviyordum. Adamlar kendileri yetiştirmiş gibi evimizin önünden alıp götürdüler, ne yapacağımı bilmiyorum. Aksaray'da son 1 ayda 15 köpek çalındı. Benim evimin yanında, çiftliğimde 4 tane köpeğim vardı. Bunlarla vakit geçiriyorum. Emekliyim ve köpek beslemeyi çok seviyorum. Çocuk gibi baktığım köpeğimin çalınmasıyla tüm hayallerim yıkıldı. Tek erkek damızlığımdı. Onu da çaldılar. Özellikle erkek köpeği götürmüşler. Değeri ise 25 ile 30 bin TL arasındaydı. Bulana, görene ve haber verene ödül vereceğim."

'ÇALINAN KÖPEKLERİN İHRAÇ EDİLDİĞİNDEN ŞÜPHELENİYORUZ'

Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz da çalınan köpeklerin yurt dışına götürülmesinden şüphelendiklerini söyleyerek, "Dernek üyemiz ve arkadaşımızın 'Ala' cinsten Aksaray Malaklısı olan, çok değerli bir erkek damızlık köpeği vardı. Şehrimizde en son çalınan köpeğimiz bu köpektir. Aksaray'da son 1 ayda değerli 15 tane Malaklı köpeklerimiz çalındı. Çalınan köpeklerden hiçbir haber yok. Biz bu köpeklerin yurt dışına ihraç edildiğinden şüpheleniyoruz. Arkadaşımızın köpeğine en son 20 bin TL vermişler, o da satmamış. Bu köpekleri 3-5 bin TL'ye satıyorlar. Çünkü bu köpekleri saklayamazlar, en ufak bir yere çıktığında köpeklerimizi tanırız. Tüm malaklılarımızda bir yerlerinde işaretleri vardır" diye konuştu.

ÇALINAN 'MALAKLI' KÖPEĞİNİ BULANI ALTINLA ÖDÜLLENDİRECEK

ÇALINAN 'MALAKLI' KÖPEĞİNİ BULANI ALTINLA ÖDÜLLENDİRECEK

ÇALINAN 'MALAKLI' KÖPEĞİNİ BULANI ALTINLA ÖDÜLLENDİRECEK

ÇALINAN 'MALAKLI' KÖPEĞİNİ BULANI ALTINLA ÖDÜLLENDİRECEK

ÇALINAN 'MALAKLI' KÖPEĞİNİ BULANI ALTINLA ÖDÜLLENDİRECEK

ÇALINAN 'MALAKLI' KÖPEĞİNİ BULANI ALTINLA ÖDÜLLENDİRECEK

ÇALINAN 'MALAKLI' KÖPEĞİNİ BULANI ALTINLA ÖDÜLLENDİRECEK

ÇALINAN 'MALAKLI' KÖPEĞİNİ BULANI ALTINLA ÖDÜLLENDİRECEK

ÇALINAN 'MALAKLI' KÖPEĞİNİ BULANI ALTINLA ÖDÜLLENDİRECEK
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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