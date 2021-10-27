BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIZILAY GÜVEN ANITI RESTORASYONU İÇİN DÜĞMEYE BASTI

ANKARA (Habermetre) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in sembol haline dönüşen tarihi ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak için yoğun mesai harcıyor. Yapılan protokol ile Başkent Organize Sanayi Bölgesi tarafından maliyetinin karşılanacağı ve iş birliğiyle tamamlanacak olan "Güven Anıtı"nın restorasyon çalışmaları başladı.

Başkent'in tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Güvenpark'ta yer alan cumhuriyet döneminin en önemli miraslarından ve sembollerinden biri olan "Güven Anıtı"nı restore edecek.

Restorasyon çalışmaları kapsamında; 1935 yılında yapımı gerçekleştirilen Güven Anıtı ve çevresinin eksik taşları tamamlandıktan sonra taş üzerinde kumlama yöntemi ile temizleme yapılacak.

Çatlak kısımların doldurularak taş konsodilasyonun yapılacağı çalışmalarla anıt aslına uygun olarak restore edilecek.

ÖDEMİŞ: "AMACIMIZ, ANKARA'YI KİMLİKLİ BİR KENT HALİNE DÖNÜŞTÜRMEK"

Tarihi dokuya zarar vermeden titizlikle restore edilecek anıtın Güvenpark'ın sembolü olmaya devam edeceğini ve yeni bir görünüme kavuşacağını vurgulayan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, yapılacak çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kent belleğinde önemli yeri olan ve 1935 yılında yapımı tamamlanan Güven Anıtı'nın restorasyon çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Güven Anıtı'nın restorasyon çalışmalarına yönelik tüm bilimsel teknik raporları hazırladık. Sit alanı olduğu için koruma kurullarından geçirdik. Bu çalışmamızı da Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nin öncülüğünde devam ettiriyoruz. Amacımız, cumhuriyet tarihinin yok olmaya yüz tutan önemli eserlerinden birisini daha özgün kimliğiyle kentimize kazandırmak. Böylece Ankara'mızı vasat bir kent olmaktan kurtararak kimlikli bir kent haline dönüştürmek. "

ANKARA'NIN DEĞERLERİ İÇİN TARİHİ SORUMLULUK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1934 yılında Avusturyalı sanatçı Anton Hanak tarafından başlatılan ve Salzburg'lu Josef Thorak tarafından yapımı tamamlanan Güven Anıtı'nın restore edilmesi için Başkent Organize Sanayi Bölgesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Restorasyon çalışmalarının tüm maliyetini kentlilik ve tarih bilinciyle karşılayacaklarını açıklayan Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara Büyükşehir Belediyenin kültürel çalışmalarına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tarihi mirasların korunmasının sadece belediyelerce ve kamu kurumlarınca yapılmasının doğru olmadığını, bütün sivil toplum örgütleri ile ekonomik ve sosyal örgütlerin de buna destek vermesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışla tavır koyduğumuz için bu projede olmak ayrıca bizi mutlu ediyor. Kızılay Meydanı'nı yeniden öne çıkararak bu projeyi tamamladığımızda çok güzel bir anı bırakacağız. Yaşadığımız şehri hep birlikte ayağı kaldıracağız. Ankara'nın değerlerinin ön plana çıkarılması ve şehrin dokusunun yeniden yaşatılmasını sağlayarak, el birliğiyle bunu ortaya çıkaracağımız için belediyemize teşekkür ediyorum. "

AKADEMİSYENLERDEN ÖĞRENCİLERE TÜM PAYDAŞLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Başlatılan restorasyon çalışmaları için Kızılay Güvenpark'ta bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarından Latif Özen, düşüncelerini şu sözlerle özetledi:

"Ankara'daki anıtların koruma ve konservasyon projesini ben hazırladım. Büyükşehir Belediyesi uygulamaya geçirme aşamasında. İlk olarak Ulus Anıtı bitti, şimdi de Güvenpark'taki Güven Anıtı için çalışmalar başlamak üzere. Ankara'yı simgeleyen yapılardır bu anıtlar. Aslına uygun olarak restore edilmesi gerekiyordu. Bu da artık gerçekleşiyor. "

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Cura ise restorasyon çalışmalarına destek vereceklerini belirterek, "Çalışmanın pratik olarak yürütülmesini ben ve öğrencilerim birlikte gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediyesi ile aramızda bir protokol imzaladık. Anıt üzerinde deformasyonlar oluşmuş. Bunlarla ilgili birinci hedefimiz, öğrencileri yetiştirmek ve doğru işleri onlara öğretirken de insanlara iyi örnek olabilmek. Çalışmanın sonunda yaptıklarımızı daha iyi anlatabileceğiz" dedi.

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