Bursa'da Şehzade Mustafa için lokma dağıtıldı - Haberler
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Bursa'da Şehzade Mustafa için lokma dağıtıldı

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Bursa'da Şehzade Mustafa için lokma dağıtıldı

Bursa'da Şehzade Mustafa için lokma hayrı yapıldı.

MANİSA (İHA) - Bursa'da Şehzade Mustafa için lokma hayrı yapıldı.

Kanuni Sultan Süleyman ile Mahidevran Sultan'ın 1515 yılında Manisa'da dünyaya gelen oğlu Şehzade Mustafa, Bursa'da Muradiye Külliyesi'nde bulunan kabrinde, ölümünün 468. yılı dolayısıyla anıldı. Yapılan duanın ardından, Muradiye 2. Murat Camii önünde, hayırsever Berrin Nuroğlu Çoban halka lokma ikramında bulundu. Lokma ikramına vatandaşlar ilgi gösterdi. Şehzade Mustafa için Muradiye Camii görevlileri tarafından da mevlid-i şerif okunup, kabri başında dua edildi. Kanuni Sultan Süleyman ile Mahidevran Sultan'ın 1515 yılında Manisa'da dünyaya gelen oğlu Şehzade Mustafa, önce Manisa'da, daha sonra Amasya'da ve son olarak da Konya'da sancakbeyliği yapmıştı. - BURSA

Bursa'da Şehzade Mustafa için lokma dağıtıldı

Bursa'da Şehzade Mustafa için lokma dağıtıldı

Bursa'da Şehzade Mustafa için lokma dağıtıldı

Bursa'da Şehzade Mustafa için lokma dağıtıldı

Bursa'da Şehzade Mustafa için lokma dağıtıldı

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Haber: Bursa'da Şehzade Mustafa için lokma dağıtıldı - Haberler
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