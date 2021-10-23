Bursa'da kentin silüetini bozan binalar yıkılıyor

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçireceği Çekirge Teras Projesi kapsamında 20 yıldır atıl duran Çelik Palas Oteli ek binalarındaki yıkım işleminin ilk etabı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin silüetini bozan yapıların ortadan kaldırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Çekirge Teras Projesi kapsamında yıkım kararı verilen 6 blok, 36 daire, 250 oda ve daha birçok müştemilatı bulunan Çelik Palas Oteli ek binalarının A blokundaki çatı katı ve açığa çıkan bodrum katlar dahil olmak üzere 12 katın yıkımı tamamlandı.

Mart ayında başlatılan çalışmalarda 31 bin 740 metrekare inşaat alanının yıkımı gerçekleştirildi. Böylelikle Uludağ eteklerini perde gibi kapatan beton kütle ortadan kaldırılarak alandan yaklaşık bin kamyon moloz nakli yapıldı.

İkinci etapta otelin doğu yakasındaki 7 apart otel ve D blokun yıkımı yapılacak. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgeye nefes aldıracak Çekirge Teras Projesi hayata geçirilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çelik Palas Oteli ek binalarının kaldırılmasının yıllardır gündemde olduğunu bildirdi.

Yılların hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aktaş, "Bursa'nın silüetini bozan binaların kaldırılması ve bölgenin halka açılması için önemli bir adım atıldı. Kalan binalar da kısa sürede yıkılacak ve bünyesinde otopark, millet kıraathanesi, kütüphane, seyir terası ve sosyal tesisler bulunan ayrıcalıklı bir millet bahçesini kente kazandıracağız." ifadelerini kullandı.