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Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Aldemir - Haberler | Yerel

Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor Şiddete maruz kalan kadın savunma sanatına ilgi gösteriyor Balıkesir'in Bandırma ilçesinde açılan kursa katılan kadınlar yolda ya da kapalı alanlarda kendilerine yönelik kapkaç ya da şiddet olaylarına karşı nasıl savunacaklarını öğreniyor.

BALIKESİR (İHA) - Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor

Şiddete maruz kalan kadın savunma sanatına ilgi gösteriyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde açılan kursa katılan kadınlar yolda ya da kapalı alanlarda kendilerine yönelik kapkaç ya da şiddet olaylarına karşı nasıl savunacaklarını öğreniyor.

Bandırma'da Kadınlar Derneği (Kadın-Der) tarafından açılan kursta kadınlar günlük hayatta karşılarına çıkabilecek kapçak, şiddet gibi olaylar için savunma teknikleri öğreniyor. Milli Takım Kick Boks ve Muay Thay Antrenörü Hakan İtmiş tarafından verilen derslerde kadınlar yolda çantalarını almak isteyen bir kapkaççı ile karşılaştıklarında ya da herhangi bir ortamda erkek şiddetine maruz kaldıklarında kendilerini nasıl savunabileceklerini uygulamalı olarak öğreniyor.

Kursta öğretilen dersler ve uygulamalar hakkında İhlas Haber Ajansı'na bilgiler veren Milli Takım Kick Boks ve Muay Thay Antrenörü Hakan İtmiş, " Kadınlar yönelik şiddet için bir program başlattık. Bu programın bir parçası olmak güzel bir şey. Hedefimiz kadınlara savunmayı öğretmek. Saldırılara karşı etkisiz hale getirmek. Sokaklarda kadınlarımızı bekleyen şiddete eğilimli bir nüfusun olduğu için tehlikelere karşı nasıl kendilerini savunacaklarını öğretiyoruz. Savunma, saldırıya karşı etkisiz hale getirmeyi öğretiyoruz" dedi.

İtmiş, kadınların yolda bir kapkaç olayına maruz kaldıklarında nasıl kendilerini savunacaklarını ve erkek şiddetine karşı nasıl şiddet gösteren erkeği etkisiz hale getireceklerini de uygulamalı olarak anlattı.

Kadınlar Derneği (Kadın-Der) Kurucu Başkanı Esen Ersoy ise, açılan kursun iki aşamadan oluştuğunu ifade ederek, " Kadına şiddet ile mücadele için bu kez farklı bir yöntem deneyerek bir proje oluşturduk. Bu projenin birinci ayağında fiziksel şiddete karşı kadının kendini öz savunma tekniklerini öğretiyoruz. Bilindiği üzere artık sosyal hayata geçtik. Sokaklar gündüz ve gece saatlerinde dolmaya başladı. Ama maalesef şiddet olayları da tek tek gündemimize gelmeye başladı. Kadınlar bunlarla mücadele için kendilerini savunmaları için, eşyalarını, canlarını, mallarını savunmaları için kendilerine savunma tekniklerini öğretiyoruz. Projemizin ikinci aşamasında psikolojik şiddet ve öfke ile mücadele için bir kısım oluşturduk. Bu kısımda ise empati drama tekniği ile öfke kontrol kursları veriyoruz. Bunun nasıl olacağını birebir canlandırarak, yaşatarak, öncesinde sonrasında ve karşısındaki kişiye neler yaşattığını birebir kendisi canlandırarak kendisine gösteriyoruz. Bu projemiz 81 ilde tek tek gerekirse tüm kasabalarımızı dolaşarak eğitimlerimizi vereceğiz" diye konuştu.

Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor

Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor

Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor

Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor

Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor

Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor

Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor

Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor

Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor
İhlas Haber Ajansı / İbrahim Aldemir - Son Dakika Haberleri
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