YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlendi.

Bozkır Torku Fabrikası bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, projeler kapsamında Bozkır Ziraat Odasına kazandırılan ve odanın hizmet bölgeleri olan Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük'ün yanı sıra komşu ilçeler olan Hadim ve Güneysınır çiftçilerine de hizmet veren ve verecek ekipmanlar tanıtıldı.

Bozkır İlçe Tarım Müdürü Halil Durmuş, yaptığı konuşmada, projeyle üreticilerin toprak hazırlığından ürün işleme ve hasada kadar ihtiyaç duyacakları makine ve ekipmanları temin edip hizmete sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu proje kapsamında anıza doğrudan ekim mibzeri, pülverizatör, rotovatör, katı gübre dağıtma römorku, taş kırma makinası ve silaj biçme makinesinin KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle temin edildiğini ifade eden Durmuş, "Projelerimizin toplam bütçesi 330 bin liradır. Bu projeler kapsamında ilçemizdeki küçük ve parçalı araziler için ağır bir maliyet olan makinalıma problemini ortadan kaldırmış bulunmaktayız. Bu sayede ilçedeki çiftçilerimizin girdi maliyetleri aşağı çekilerek karlılıkları artırılmıştır." dedi.

Etkinliğe Bozkır Kaymakamı Fatmagül Dalmış, Ahırlı Kaymakamı İbrahim Pelit, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, İlçe belediye başkanları, oda başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.