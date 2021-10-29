Bolu'daki kutlamalarda komandoların geçişi alkışlandı - Haberler
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Bolu'daki kutlamalarda komandoların geçişi alkışlandı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

BOLU (DHA) - BOLU'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nın sis bombaları eşliğindeki geçişi sırasında mavi bereliler, söylediği marşlarla halktan büyük ilgi gördü.

Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kent meydanında yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Vekili İlhan Turgut, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay Merdin Kışkan, tören birlikleri ile halkın bayramını kutladı. Öğrencilerin okuduğu şiirler sonrası Gençlik Merkezi folklor ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi. Daha sonra tören geçişi yapıldı.Törende Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı komandoların geçişi ilgi gördü. Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler, törene katılanlar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Komandoların marşlarla yürüyüşü sırasında halk da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterilerinde bulundu.


Bolu'daki kutlamalarda komandoların geçişi alkışlandı

Bolu'daki kutlamalarda komandoların geçişi alkışlandı

Bolu'daki kutlamalarda komandoların geçişi alkışlandı

Bolu'daki kutlamalarda komandoların geçişi alkışlandı

Bolu'daki kutlamalarda komandoların geçişi alkışlandı

Bolu'daki kutlamalarda komandoların geçişi alkışlandı

Bolu'daki kutlamalarda komandoların geçişi alkışlandı

Bolu'daki kutlamalarda komandoların geçişi alkışlandı

Bolu'daki kutlamalarda komandoların geçişi alkışlandı

Bolu'daki kutlamalarda komandoların geçişi alkışlandı

Bolu'daki kutlamalarda komandoların geçişi alkışlandı

Bolu'daki kutlamalarda komandoların geçişi alkışlandı

Bolu'daki kutlamalarda komandoların geçişi alkışlandı

Bolu'daki kutlamalarda komandoların geçişi alkışlandı

Bolu'daki kutlamalarda komandoların geçişi alkışlandı

Bolu'daki kutlamalarda komandoların geçişi alkışlandı

Bolu'daki kutlamalarda komandoların geçişi alkışlandı

Bolu'daki kutlamalarda komandoların geçişi alkışlandı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri
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