Birleştirilen Gezi Parkı ve Çarşı davasının ilk duruşması başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Birleştirilen Gezi Parkı ve Çarşı davasının ilk duruşması başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Birleştirilen Gezi Parkı ve Çarşı davasının ilk duruşması başladı

YENİDEN görülmeye başlanan Gezi Parkı eylemleri ile ilgili aralarında Osman Kavala, Can Dündar'ın da olduğu 17 sanıklı dava ile Çarşı taraftar grubundan 35 sanığın bulunduğu davanın birleştirilmesi sonrasındaki ilk duruşma başladı.

İSTANBUL (DHA) - YENİDEN görülmeye başlanan Gezi Parkı Eylemleri ile ilgili aralarında Osman Kavala, Can Dündar'ın da olduğu 17 sanıklı dava ile Çarşı taraftar grubundan 35 sanığın bulunduğu davanın birleştirilmesi sonrasındaki ilk duruşma başladı. Sanık avukatları, birleştirme kararına karşı itirazda bulundu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, sanık ve avukat sayısının fazlalığı göz önüne alınarak büyük salonda yapıldı. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Aralarında Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Karaman, Cem Yakışkan'ın da bulunduğu tutuksuz 20 sanık ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmaya CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Ali Şeker, HDP Milletvekilleri Züleyha Gülüm ile Zeynel Özen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile çok sayıda kişi izleyici olarak davayı takip etti. Duruşmayı İngiltere, Hollanda, Danimarka, Fransa, İsviçre, Almanya, Amerika Konsoloslukları ile Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanya Sorumlusu Milena Büyüm de izledi. Kavala'nın eşi akademisyen Ayşe Buğra Kavala da duruşmada hazır bulundu.

SANIK AVUKATLARINDAN BİRLEŞTİRMEYE İTİRAZ

Mahkeme Başkanı, celse arasında dosyaların birleştirildiğini belirtti. Söz alan sanık avukatları birleştirme kararına karşı itirazlarda bulundu. Sanık avukatlarından Ömer Kavili, "Bu dava yargılama değil, siyasi bir linç davasıdır. Yargı kültürüne sahip çıkmanızı bekliyorum. Birleştirmeyi yapan hakim, kaçak hakimdir. Geldi darbeyi vurdu kaçtı gitti. Bu birleştirme kararının hukuka aykırı olduğunu tespit etmenizi bekliyorum. Birleştirme kararının kaldırılmasını talep ederim" dedi. Cem Yakışkan'ın avukatı Ersan Şen de "birleştirmenin savunma dışlanarak yapıldığını, 3 dosyanın hukuki irtibat olmadığı halde, algı yaratılarak birleştirildiğini ve bunun kabul edilemeyeceğini" vurguladı.  Şen, "Bizim temsil ettiğimiz insanları alet edemezsiniz. Bu insanlar beraat etmişlerdir. 30 Ağır Ceza Mahkemesi'nin muvafakat talebinin, siz olmadığınız dönemde yine 30 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tarafından adli tatilde sizin yerinize geçerek verdiği muvafakat kabulünün hiçbir geçerliliği yoktur" dedi.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Erdoğan: Hiç şüphesiz deniz taşımacılığında en büyük projemiz Kanal İstanbul'dur

Erdoğan: Hiç şüphesiz deniz taşımacılığında en büyük projemiz Kanal İstanbul'dur

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul Havalimanımız dünyanın en iyileri arasında 2. sırada, Avrupa'da en yoğun havalimanı sıralamasında ilk sırada yer...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Havalimanımız dünyanın en iyileri arasında 2. sırada, Avrupa'da en yoğun havalimanı sıralamasında ilk sırada yer...

 Son dakika haber | Can Dündar'ın MİT tırları davasında Cumhurbaşkanı'nın davaya katılma talebi kabul edildi

Son dakika haber | Can Dündar'ın MİT tırları davasında Cumhurbaşkanı'nın davaya katılma talebi kabul edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan İrem Derici Kubilay Aka
Spor Kerem Aktürkoğlu Muslera Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Gazeteler Rüya Tabirleri Hasan Doğan Ali İhsan Su Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Birleştirilen Gezi Parkı ve Çarşı davasının ilk duruşması başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 12:32:24. #1.12#