Birleştirilen Gezi Parkı ve Çarşı davasının ilk duruşması başladı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, sanık ve avukat sayısının fazlalığı göz önüne alınarak büyük salonda yapıldı. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Aralarında Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Karaman, Cem Yakışkan'ın da bulunduğu tutuksuz 20 sanık ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

SANIK AVUKATLARINDAN BİRLEŞTİRMEYE İTİRAZ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri