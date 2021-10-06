Beyoğlu'nda tüyler ürperten olay! Handa çıkan yangında feci şekilde yanarak can verdi - Haberler
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Beyoğlu'nda tüyler ürperten olay! Handa çıkan yangında feci şekilde yanarak can verdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda bir hanın girişinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken, yangın yerinde cansız erkek bedeni bulundu. 55 yaşlarında bir erkeğe ait olan cansız bedenin feci şekilde yandığı tespit edildi. Yangını duyup olay yerine gelen bir esnaf ise, "Burada kalan garip bir abimizdi. İnşallah o değildir. Kamera görüntülerinden teşhis edilecek. Biz burada esnaf olarak yardım ederdik. Garip biriydi" diye konuştu.

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Emekyemez Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, sabah 06.00 sıralarında bir hanın girişinden dumanların çıktığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdükten sonra yerde yanmış cansız insan bedeni buldu.

Beyoğlu'nda bir kişi yanarak hayatını kaybetti

55 yaşlarında erkeğe ait olan cansız bedenin feci şekilde yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cansız beden, cenaze aracına alınarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyoğlu'nda bir kişi yanarak hayatını kaybetti

Yangını duyarak olay yerine gelen bir esnaf, "Biz de yeni geldik öğrendik. Polislerle görüştük. Yangın çıktığını söylüyorlar. Burada kalan garip bir abimizdi. İnşallah o değildir. Kamera görüntülerinden teşhis edilecek. Teşhis edilemiyor. Ancak girerken kamera görüntülerinden bakılacak. Biz burada esnaf olarak yardım ederdik. Garip biriydi" dedi.

İşte olay yerinden görüntüler;

Beyoğlu'nda bir kişi yanarak hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda bir kişi yanarak hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda bir kişi yanarak hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda bir kişi yanarak hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda tüyler ürperten olay! Handa çıkan yangında feci şekilde yanarak can verdi
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