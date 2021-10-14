İstanbul'da korkunç kaza! Beton blok yüklü tır, otomobili kağıt gibi ezdi

Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü tır, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

SÜRÜCÜNÜN CANSIZ BEDENİ ARAÇTAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler tarafından otomobildeki kişiyi kurtarmak için çalışma başlatırken, sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobil sürücüsünün cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.

İşte kaza yerinden ilk görüntüler;

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri