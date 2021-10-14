İstanbul'da korkunç kaza! Beton blok yüklü tır, otomobili kağıt gibi ezdi
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok taşıyan tır, yolda seyir halinde olan otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobildeki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, kamyonu otomobilin üzerinden kaldırırken, otomobildeki sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.
Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü tır, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.
SÜRÜCÜNÜN CANSIZ BEDENİ ARAÇTAN ÇIKARILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler tarafından otomobildeki kişiyi kurtarmak için çalışma başlatırken, sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobil sürücüsünün cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.
İşte kaza yerinden ilk görüntüler;
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri