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Batıkent yeni park için gün sayıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Batıkent yeni park için gün sayıyor

Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı ekipler Batıkent Mahallesi'nde 2 bin 130 metrekarelik yeni parkın yapım çalışmalarına devam ediyor.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı ekipler Batıkent Mahallesi'nde 2 bin 130 metrekarelik yeni parkın yapım çalışmalarına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, 2020 sonu verilerine göre yetki ve sorumluluğundaki 2 milyon 329 bin 641 metrekarelik 518 park adet alanı ile ilçe sakinleri için sağlıklı ve doğal yaşam alanları sunuyor. Yine son verilere göre Tepebaşı'nda kişi başına düşen yeşil alan miktarı 10,08 metrekareye ulaşıyor. Öte yandan parklarda oluşturulan spor donatıları ile kent halkına, açık havada sağlıklı bir spor ortamı sağlanmış oluyor. Öte yandan, çalışmalar kapsamında Batıkent Mahallesi Atilla İlhan Sokak ve Cebeci Sokak bölgesinde bulunan, 2 bin 130 metrekarelik alana sahip parkın yapım çalışması devam ediyor. Alanda yapılacak olan yeşillendirme çalışmaları sonrasında Batıkent Mahallesine yeni bir yeşil alan kazandırılmış olacak.

"Tepebaşı'na yakışır, şık ve çağdaş yeşil alanlar"

İlçede bulunan parklar ve çalışmalar hakkında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kişi başına düşen yeşil alan miktarının en az 9 metrekare olması gerekirken, ideal alanın ise 10 ila 15 metrekare olduğu belirtiliyor. Yaptığımız çalışmalar ile kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı 10,08 metrekareye ulaştırdık. Tepebaşı bölgemiz, bünyesindeki parklar ile vatandaşlarımız için önemli bir mola yeri, soluk alma noktası konumunda. Biz de yeşil alan oranları ile zaten başarılı bir seviyede bulunan ilçemize yeni parklar yapmaya, mevcut parklarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan parklarımız ile ilgili aldığımız geri dönüşler çok olumlu, insanımız yeşil alanları seviyor. Aynı zamanda çocuklarımızın da güzel ve sağlıklı biçimde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak çok önemli. Tepebaşı'na yakışacak, şık ve çağdaş yeşil alanları ile iftihar edilen bir bölge olmaya devam edecek" diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri de kent genelinde park yapım, onarım ve yenileme çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

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