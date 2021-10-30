BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER ÇATALCA'MIZ İÇİN BİR HAFTADA İKİ BAKANIMIZLA GÖRÜŞTÜ

ANKARA (Habermetre) - Çatalca'mızın daha da büyümesi ve gelişmesi için, makamdan değil sahadan yönetim anlayışla tüm dikkatleri üzerine çeken ve ilçemize mega projeler kazandıran Başkanımız Mesut ÜNER, ilçemize yeni projeler kazandırmak için durmaksızın çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu anlamda Başkanımız Mesut ÜNER, biri hafta içi diğeri ise hafta sonu olmak üzere bir haftada iki bakanımız ile görüşmelerde bulundu.

ÇATALCA'MIZIN GELİŞİMİ İÇİN HAFTA İÇİ İLK DURAK ANKARA'DA TİCARET BAKANLIĞIMIZ OLDU

Başkanımız Mesut ÜNER'in Çatalca'mız için hafta içi ilk ziyaret durağı Ankara'da Ticaret Bakanımız Dr. Mehmet MUŞ oldu. Bakanımız Dr. Mehmet MUŞ'un makamında samimi ortamda gerçekleşen görüşüme, oldukça verimli gerçekleşti.

BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'İN ANKARA'DA İKİNCİ DURAĞI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIMIZ OLDU

Başkanımız Mesut ÜNER'İN Ankara'da Çatalca'mız için ikinci durağı Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Milli Eğitim Bakanlığımızdaki görüşme Bakanlık Personel Genel Müdürümüz Fehmi Rasim ÇELİK ile gerçekleşti. Başkanımız Mesut ÜNER'in bu ziyaretinden iki müjde geldi. Müjdenin ilki Çanakça Mahallemizdeki okulun yapımı ile ilgili sorunun büyük oranda çözülmesi oldu. Diğer müjde ise Çatalca'mıza bir veya iki adet anaokulu kazandırılmasının sözünün alınması oldu. Bu program sonrası Başkanımız Mesut ÜNER'in organizasyonuyla Çatalca'mızdan gelen 14 otobüs 500 genç Anıtkabir'de Ata'mızı ziyaret etti.

ÇATALCA'MIZ İÇİN YOĞUN HAFTA BAKANIMIZ MUSTAFA VARANK'IN ÇATALCA'MIZI ZİYARETİYLE SON BULDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa VARANK Çatalca'mız ziyaretinde ilçemizdeki sanayici ve iş insanlarımızla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Verimli geçen istişare toplantımız sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa VARANK ve AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Tülay KAYNARCA riyasetinde, Çatalca'mızdaki Sanayici ve İş İnsanlarımızla, Kaymakamımız Erdoğan Turan ERMİŞ, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin EROĞLU, AK Pati Çatalca İlçe Başkanımız Yusuf ASLAN, MHP Çatalca İlçe Başkanımız Halit Tuncay UĞUR, Kosgeb Başkanı Basri KURT, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih TURAN, Belediye Başkan Yardımcılarımız ve Meclis Üyelerimizin katılımlarıyla istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Sayın Bakanımızın ilçemize ziyareti için çok teşekkür eder, alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Çatalca'mızın her alanda büyümesi ve gelişmesi için çalışmalarımıza gece-gündüz demeden aralıksız devam edeceğiz. " dedi.

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