Başkan Tutal ile İl Başkanı Atalay, Ankara'da temaslarda bulundu

ANKARA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Ak Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, Ankara'da Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'i ziyaret etti. ???????

Başkan Tutal ve İl Başkanı Atalay, Eldemir'i ziyaretlerinde ilçenin sorunları ve sağlık alanındaki ihtiyaçlarını ilçeye yapılacak yeni hastane, mevcut hastanenin fiziki sorunları ve atama bekleyen doktor kadrolarına atamaların yapılması hususunda istişarelerde bulundular.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda da bazı temaslarda bulunan Tutal, sıfır atık projesi ve ilçede planlanan arsa takasları hususunda Bakan Danışmanı Mehmet Akif Küçükdağ, Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığı düzeyinde görüşmelerde bulundu.

Tutal ile Altay daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'yı ziyaret ederek ilçenin sorunları, ilçede yapılması planlanan yatırımlar ve projeler konusunda fikir alış verişinde bulundu.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Tutal, yaptıkları görüşmeler sonucunda ilçede sağlık alanında yaşanan sorunlar, norm kadrodaki doktor eksikliği ve yapılması planlanan yatırımlar konusunda istişarede bulunduklarını söyledi.

Görüşmelerin çok verimli geçtiğini ifade eden Tutal, "Seydişehir'in sorunları ve yapılması planlanan yatırımlar konusunda bizlerden desteklerini esirgemeyen Genel Başkan Yardımcımız Konya Milletvekilimiz Leyla Şahin Usta, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcımız Halil Eldemir ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'e ilçe sakinlerim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.