ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçenin ticaret ağırlıklı yerleşim alanlarından biri olan Yeni Mahalle'nin ortasında yeşil yoğunluklu bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Altınordu Belediye meclisi ekim ayı olağan toplantısı belediye meclis salonunda, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Tören, belediye hizmet binasının da içinde bulunduğu proje alanında çalışmaların hızla devam ettiğini kaydederek, projenin tamamlandığında 3 bin metrekare yeşil alana sahip bir doğal sosyal kampüs oluşacağını belirtti. Belediye binasının altında bulunan kapalı otoparkın her yağışta ciddi manada su aldığını, bu nedenle bu alanda bir yenilemenin zaruri olduğunu ve projeye bu alanın da dahil edildiğini ifade eden Başkan Tören, buradaki hassasiyetlerinin çevre, şehir kimliği ve estetiği ile birlikte çalışmaları ortaya çıkartmak olduğunu söyledi.

Konuşmasında, proje kapsamındaki bütün alanı bölgenin ve coğrafyanın iklim şartları içerisinde büyüyebilecek ve şehrin yeşili ile bir dinlenme merkezi olarak planladıklarını kaydeden Başkan Tören, "15-16 yaşındaki yetişkin ağaçlarla birlikte burayı bir ticari merkez değil, bir dinlence bir teneffüs yeri olarak planladık ve 700 metrekare büyüklüğünde yapacağımız Safahat, Nutuk Kafemiz içerisinde gençlerimiz öğrencilerimiz sıkıldıklarında dışarı çıkabilecekler. Kadınlarımız için bir fitness merkezi, sosyal market, bir sanat galerisi, aile danışma merkezi, mükemmeliyet merkezi ile büyük bir sosyal kampüste yaklaşık iki bin beş yüz insan popülasyonunu karşılayabilecek bir alan ortaya çıkarıyoruz. Dolayısı ile burada böyle bir alanda Yeni Mahalle'de insanlarımız 60-65 yaşındaki bir büyüğümüz dinlenmek için, torununu dışarıya çıkarmak için, komşusu ile sohbet etmek için çevre yolunu veya Atatürk Bulvarını aşıp da kıyı kenara gitmek zorunda kalmasın. Artık modern şehircilik anlayışında şehirler yerinde nefes alınabilen şehirlerdir" dedi.

Başkan Tören, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na da kent genelinde süren alt ve üstyapı çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda görev yapmakta iken Başkan Aşkın Tören'in talebi üzerine Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen İŞKUR İç Denetim Başkanı Cihat Demiralp, geçici görevlendirme süresinin dolması üzerine Altınordu Belediyesindeki görevinden ayrıldı. Görev süresi dolarak Altınordu'ya veda eden Cihat Demiralp'e plaket takdim eden Başkan Tören, hizmetleri için kendisine teşekkür etti.

Altınordu Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması ile sona erdi. - ORDU