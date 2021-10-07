Başkan Tören: 'Modern şehirler, yerinde nefes alınabilen şehirlerdir' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Tören: "Modern şehirler, yerinde nefes alınabilen şehirlerdir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Tören:

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçenin ticaret ağırlıklı yerleşim alanlarından biri olan Yeni Mahalle'nin ortasında yeşil yoğunluklu bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçenin ticaret ağırlıklı yerleşim alanlarından biri olan Yeni Mahalle'nin ortasında yeşil yoğunluklu bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Altınordu Belediye meclisi ekim ayı olağan toplantısı belediye meclis salonunda, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Tören, belediye hizmet binasının da içinde bulunduğu proje alanında çalışmaların hızla devam ettiğini kaydederek, projenin tamamlandığında 3 bin metrekare yeşil alana sahip bir doğal sosyal kampüs oluşacağını belirtti. Belediye binasının altında bulunan kapalı otoparkın her yağışta ciddi manada su aldığını, bu nedenle bu alanda bir yenilemenin zaruri olduğunu ve projeye bu alanın da dahil edildiğini ifade eden Başkan Tören, buradaki hassasiyetlerinin çevre, şehir kimliği ve estetiği ile birlikte çalışmaları ortaya çıkartmak olduğunu söyledi.

Konuşmasında, proje kapsamındaki bütün alanı bölgenin ve coğrafyanın iklim şartları içerisinde büyüyebilecek ve şehrin yeşili ile bir dinlenme merkezi olarak planladıklarını kaydeden Başkan Tören, "15-16 yaşındaki yetişkin ağaçlarla birlikte burayı bir ticari merkez değil, bir dinlence bir teneffüs yeri olarak planladık ve 700 metrekare büyüklüğünde yapacağımız Safahat, Nutuk Kafemiz içerisinde gençlerimiz öğrencilerimiz sıkıldıklarında dışarı çıkabilecekler. Kadınlarımız için bir fitness merkezi, sosyal market, bir sanat galerisi, aile danışma merkezi, mükemmeliyet merkezi ile büyük bir sosyal kampüste yaklaşık iki bin beş yüz insan popülasyonunu karşılayabilecek bir alan ortaya çıkarıyoruz. Dolayısı ile burada böyle bir alanda Yeni Mahalle'de insanlarımız 60-65 yaşındaki bir büyüğümüz dinlenmek için, torununu dışarıya çıkarmak için, komşusu ile sohbet etmek için çevre yolunu veya Atatürk Bulvarını aşıp da kıyı kenara gitmek zorunda kalmasın. Artık modern şehircilik anlayışında şehirler yerinde nefes alınabilen şehirlerdir" dedi.

Başkan Tören, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na da kent genelinde süren alt ve üstyapı çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda görev yapmakta iken Başkan Aşkın Tören'in talebi üzerine Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen İŞKUR İç Denetim Başkanı Cihat Demiralp, geçici görevlendirme süresinin dolması üzerine Altınordu Belediyesindeki görevinden ayrıldı. Görev süresi dolarak Altınordu'ya veda eden Cihat Demiralp'e plaket takdim eden Başkan Tören, hizmetleri için kendisine teşekkür etti.

Altınordu Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması ile sona erdi. - ORDU

Başkan Tören: Modern şehirler, yerinde nefes alınabilen şehirlerdir

Başkan Tören: Modern şehirler, yerinde nefes alınabilen şehirlerdir

Başkan Tören: Modern şehirler, yerinde nefes alınabilen şehirlerdir

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Gökhan Çıra Burak Sergen Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Ersun Yanal Stefan Kuntz Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Tören: 'Modern şehirler, yerinde nefes alınabilen şehirlerdir' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 17:07:45. #1.11#