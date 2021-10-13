MADEN, ELAZIĞ (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9. MINEX Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışına katıldı. Başkan Soyer, "Ekonomik kalkınma modelimizin merkezinde; kaynakların kullanımını, bilim ve teknolojideki gelişmelerle harmanlayan yenilikçi düşünce ve inovasyon yer alıyor. Dolayısıyla kalkınma adına kaynakları sınırsız şekilde kullanmayı hak gören bir anlayışın tümüyle karşısındayız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde TMMOB Maden Mühendisleri Odası işbirliğiyle, İZFAŞ tarafından düzenlenen MINEX Fuarı ve eş zamanlı 8. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi- IMMAT başladı. Fuar İzmir'deki fuar ve kongrenin açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer madenciliğin sanayi başta olmak üzere diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu temel girdileri sağlayan önemli bir sektör olduğunu belirtti.

Önceliğimiz doğa

Madencilik sektörünün kalkınmadaki kritik öneminin son yıllarda doğayı tamamen meta olarak gören bir anlayışa dönüştüğüne dikkat çeken Başkan Tunç Soyer, "Oysa ki yeraltı kaynaklarının işletilmesi, doğanın fethi anlamına gelmez. Doğaya ve kamuya ait olan tüm kaynakları, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda değerlendirmek zorundayız. İzmir ekonomisini büyütmek için hayata geçirdiğimiz tüm çalışmalarda, doğayla uyumu temel referans kabul ediyoruz. Ekonomik kalkınma modelimizin merkezinde; kaynakların kullanımını, bilim ve teknolojideki gelişmelerle harmanlayan yenilikçi düşünce ve inovasyon yer alıyor. Dolayısıyla, kalkınma adına kaynakları sınırsız şekilde kullanmayı hak gören bir anlayışın tümüyle karşısındayız. Bunun yerine hammaddenin bilgiyle harmanlanmasını ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesini teşvik ediyoruz, etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kimler katıldı?

Fuarın açılışına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, IMMAT (Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi) Başkanı Prof. Dr. Halil Köse, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez, sektör profesyonelleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

205 katılımcı

Fuar İzmir A holünde düzenlenen fuarda birçok ürün gurubu sergileniyor. Bu ürün grupları arasında maden arama, kırma-eleme, öğütme-ayıklama, sondaj, tünel açma, taşıma, cevher hazırlama ve zenginleştirme, yardımcı makine ve ekipmanları ile havalandırma sistemleri ile iş sağlığı ve güvenliği malzemeleri yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avustralya, Çekya, Çin, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, Polonya ve Türkiye'den 205 katılımcının yer alacağı fuara; Afrika, Asya, Balkanlar, Güney Amerika, Orta Doğu ve Türkiye'den ziyaretçiler gelecek. MINEX Fuarı'nda T. C. Ticaret Bakanlığı aracılığıyla alım heyeti programı düzenleniyor. Dünyanın birçok ülkesinden sektör ilgililerini bir araya getirecek fuarda yurt içinden de birçok yerli ziyaretçi firma, fuar katılımcılarıyla görüşmeler sağlayacak.

Fuarla eş zamanlı kongre

8. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi- IMMAT, 13-15 Ekim tarihlerinde MINEX Fuarı'yla eş zamanlı düzenleniyor. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Halil Köse ile Dr. Çelik Tatar'ın başkanlığında, Maden Mühendisleri Odası Mustafa Hacarlıoğlu'nun eş başkanlığında yürütülen kongrede, önemli konuşmacıların yanında tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katılacağı bir söyleşi de yer alıyor.

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