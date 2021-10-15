KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 Alanında Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek EXPO 2023 tanıtım faaliyetleri kapsamında Expo alanında basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

Samimi bir ortamda geçen kahvaltı programına çok sayıda gazeteci ve basın mensubu katıldı.

Programda konuşma yapan Başkan Mahçiçek şu ifadeleri kullandı.

"Makamlar gelip geçicidir. Hoş sada bırakmaktır aslolan. Devletimizin her kadrosunda elimizden geldiği kadar hizmet etmeye gayret ettik. Yol kaldırım belediyeciliği bitti, bunları yaptık. Artık Kahramanmaraş'ı değiştireceğiz.

Kahramanmaraş'ın her şeyi var. Ülkemizde üretimde ilkler arasında yer alıyor. Ama şuradan dışarı çıktığınızda Kahramanmaraş'ı kimse tanımıyor.

Biz öyle bir proje yapmalıyız ki diye düşündük şehrimize, dünyadan ve ülkemizin dört bir yanından insanlar gelebilsin dedik. Fuar zamanı 2 milyon, her sene 1 milyon misafir gelecek. Turizm koridorunda yerini alarak Şanlıurfa Göbeklitepe, Gaziantep Zeugma, Kahramanmaraş Germeicia'dan Kapadokya'ya uzanan bir hat üzerinde olacak. Uluslararası proje bu, eğer bir dünya projesi yapacaksak böyle bir proje yapmalıydık.

Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Şehir Müzesi, şehrin ilk açık AVM'si, çocuk ve engelli parkları olacak. Baharın gelmesiyle burası çeşit çeşit bitkilerle bir doğa şöleni haline dönüşecek Kristal Lagünümüzle birlikte.

Cumhurbaşkanımız geldiğinde Expo sunumum sırasında bizi himayelerine almalarını talep ettim. Biz buranın %70'ini tamamladık, kalan kısmı da tek başımıza tamamlarız. Bizi yatırımcılarla buluşturmaları için talepte bulunduk Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Onlar buralara gelip ortak iş imkanları ve yatırımlar gerçekleştirecekler.

Daha önce il ve ilçe teşkilatlarımızı, farklı grupları getirdik anlattık, bizzat görsün müşahede etsin ve projemizi tanısınlar diye. Yeşillendirmeyle birlikte buralarda daha çok toplantılar gerçekleştireceğiz.

Teşriflerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. "

"1999 yılından beri tanıdığım, BOTAŞ Genel Müdür Muaviniyken Kahramanmaraş'a doğalgazı ve Karasudan suyu getiren ve EXPO'yu şehrimize kazandıran bir cazibe merkezi bir yaşam alanı haline getiren Başkanımızı kutluyorum" diyen Kimlik Gazetesi İmtiyaz Sahibi gazeteci yazar Mehmet Fiskeci Bey'in ardından Bugün Gazetesi İmtiyaz sahibi gazeteci yazar Mehmet Yüzbaşıoğlu ise "2023'ten sonra Kahramanmaraş'ın çok değişeceğine inanıyorum. Burada yapılan kalıcı bir eserdir" dedi.

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar ise şu şekilde konuştu.

"Gerçekten burada bir hayal şehri kurulmuş, Maraşlılar olarak Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel şeyler yapılmış. Bir şehrin ilerlemesinde 3 önemli unsur var. Sanayisi, tarımı ve turizmi olması lazım. Bizim bu ikisi var ama turizmde çok eksiğiz. Esnafımız turizmden para kazanamıyordu. İşte bu EXPO 2023 ile Turist Maraş'a gelecek. Esnafımız tüccarımız kazanacak. İş adamlarımıza da sesleniyorum. Buraya turist geldiği zaman konaklamak için çevre illere kaçırırsak çok yazık olur. Yatırımların iş adamlarımız tarafından yapılması lazım. Bu projenin Maraş'ın önünü çok açacağına inanıyorum. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. "

Kahvaltının ardından Kıyı tahkimatı yapılan yerde incelemelerde bulunan Başkan Mahçiçek ve gazeteciler, yapılacak Sır Barajı içi su tutucu sedde aksı, elektrik üretecek rubber dam sistemi ve Kristal Lagün hakkında bilgiler aldı.

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