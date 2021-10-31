Başkal, 'Yunus Dilinden' Konserine Katıldı

ANKARA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Yunus Dilinden' konserine katıldı.

2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında Millet Çarşısında 'Yunus Dilinden' konseri düzenlendi. Etkinlik Salonunda gerçekleşen konsere Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Bardak, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Bilir ve konuklar katıldı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Bardak ve ekibinin yaklaşık 3 yıllık bir çalışma ile hazırladığı içerisinde dramaturjik öğelerin, şiirsel aktarımlarının da yer aldığı 'Yunus Dilinden' konseri büyük beğeni topladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, konserin düzenlenmesinde ve sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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