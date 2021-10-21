Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaroslar yeni bölümü ne zaman, hangi gün ekrana geliyor? Perşembe mi?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu, İbrahim Ethem Arslan ve Tuba Kaya'nın birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü hangi gün ekrana geliyor? Perşembe mi? merak edilen konular arasında geliyor. İşte ayrıntılar...

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günleri saat 20:00'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NEDİR?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Hızır Reis

Yiğit Özşener : Pietro

Pelin Akil : İsabel

Melis Babadağ : Zeynep

Gülcan Arslan : Despina

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

İsmail Filiz : Şahin (Kılıçoğlu)

Bahadır Yenişehirlioğlu : Derviş

Devrim Evin : Antuan

Mehmet Atay : Kılıç Bey

Mehmet Ali Kaptanlar : Yorgo

Ümit Çırak : Slyvio

Serpil Özcan : Asiye

Caner Topçu : İlyas Reis

Armağan Oğuz : Radko

Tolga İskit : Cafer

Doruk Nalbantoğlu : Gülletopuk

Murat Göçmez : Horozcu

Batuhan Bayar : Niko

Sedat Mert : Misket

Uğur Karabulut : Hekim Giovanni

Gökay Müftüoğlu : Diego

Nezir Çınarlı : Hayrabay

Eren Demirbaş : Müneccim

Tolga Akkaya : Yareli Hasan

Şeyma Peçe : Esther

Gökhan Gencebay : Bülbül

Yaşar Bayram Gül : Musa

Asya Kasap : Adelina

Elif Erdal : Ayşe

Selçuk Veysel Zurnazanlı : Esircibaşı

Ali Murat Altunmeşe : Golem

Miraç Sözer : Hamza

Muhammet Çakır : Ebu Muhammed

Yiğitcan Özyiğit : Meczup

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