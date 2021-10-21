Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaroslar yeni bölümü ne zaman, hangi gün ekrana geliyor? Perşembe mi?
TRT 1'in beğeniyle izlenilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Vatandaşlar Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi için Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Barbaroslar özetsiz mi yayınlanacak? Barbaroslar yeni bölümü ne zaman? gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Peki, Barbaroslar dizisi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Barbaroslar son bölümde neler oldu, konusu ne? İşte hakkında bilgiler...
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu, İbrahim Ethem Arslan ve Tuba Kaya'nın birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü hangi gün ekrana geliyor? Perşembe mi? merak edilen konular arasında geliyor. İşte ayrıntılar...
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günleri saat 20:00'da TRT 1'de ekranlara geliyor.
Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.
Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.
Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis
Ulaş Tuna Astepe : Hızır Reis
Yiğit Özşener : Pietro
Pelin Akil : İsabel
Melis Babadağ : Zeynep
Gülcan Arslan : Despina
Yetkin Dikinciler : İshak Reis
İsmail Filiz : Şahin (Kılıçoğlu)
Bahadır Yenişehirlioğlu : Derviş
Devrim Evin : Antuan
Mehmet Atay : Kılıç Bey
Mehmet Ali Kaptanlar : Yorgo
Ümit Çırak : Slyvio
Serpil Özcan : Asiye
Caner Topçu : İlyas Reis
Armağan Oğuz : Radko
Tolga İskit : Cafer
Doruk Nalbantoğlu : Gülletopuk
Murat Göçmez : Horozcu
Batuhan Bayar : Niko
Sedat Mert : Misket
Uğur Karabulut : Hekim Giovanni
Gökay Müftüoğlu : Diego
Nezir Çınarlı : Hayrabay
Eren Demirbaş : Müneccim
Tolga Akkaya : Yareli Hasan
Şeyma Peçe : Esther
Gökhan Gencebay : Bülbül
Yaşar Bayram Gül : Musa
Asya Kasap : Adelina
Elif Erdal : Ayşe
Selçuk Veysel Zurnazanlı : Esircibaşı
Ali Murat Altunmeşe : Golem
Miraç Sözer : Hamza
Muhammet Çakır : Ebu Muhammed
Yiğitcan Özyiğit : Meczup