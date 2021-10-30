Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Tokat Programı

TOKAT (Habermetre) - Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Tokat'ta, Tokat Güvenlik Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/cihgXadioM

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 30, 2021

#CanlıYayın?? |??Tokat | Ak Parti Tokat İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda teşkilatımız ve hemşehrilerimizle bir aradayız https://t. co/wzkDRGnauJ

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 30, 2021

#CanlıYayın?? | Tokat'ta gençlerimizle ve hemşehrilerimizle bir aradayız https://t. co/xflfYB1v6w

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 30, 2021 Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan ile birlikte bu ülke için verdiğiniz mücadele, sadece, bir kalkınma mücadelesi değildir.

Sadece, Milletimizin refah mücadelesi; Türkiye'nin demokrasi mücadelesi değildir.

20 yıldır verdiğiniz bu mücadele, ülkemizin tam bağımsızlık mücadelesidir https://t. co/diTaxgYY1H pic. twitter. com/P9cM4R6NrO

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 30, 2021 Bu toprakların çocukları:

Sizden ümidimiz var bizim...

Etrafımızdaki coğrafyaya tam huzuru getirmeniz adına sizden umudumuz var...

Aynı zamanda medeniyetimizi, bütün dünyaya nakşetmek için size ihtiyacımız var...

??Tokat Belediyesi Millet Kıraathanesi pic. twitter. com/910bxj1pxh

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 30, 2021

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