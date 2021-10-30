Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Tokat Programı
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Tokat'ta, Tokat Güvenlik Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/cihgXadioM— T. C.
TOKAT (Habermetre) - Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Tokat'ta, Tokat Güvenlik Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/cihgXadioM
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 30, 2021
#CanlıYayın?? |??Tokat | Ak Parti Tokat İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda teşkilatımız ve hemşehrilerimizle bir aradayız https://t. co/wzkDRGnauJ
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 30, 2021
#CanlıYayın?? | Tokat'ta gençlerimizle ve hemşehrilerimizle bir aradayız https://t. co/xflfYB1v6w
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 30, 2021 Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan ile birlikte bu ülke için verdiğiniz mücadele, sadece, bir kalkınma mücadelesi değildir.
Sadece, Milletimizin refah mücadelesi; Türkiye'nin demokrasi mücadelesi değildir.
20 yıldır verdiğiniz bu mücadele, ülkemizin tam bağımsızlık mücadelesidir https://t. co/diTaxgYY1H pic. twitter. com/P9cM4R6NrO
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 30, 2021 Bu toprakların çocukları:
Sizden ümidimiz var bizim...
Etrafımızdaki coğrafyaya tam huzuru getirmeniz adına sizden umudumuz var...
Aynı zamanda medeniyetimizi, bütün dünyaya nakşetmek için size ihtiyacımız var...
??Tokat Belediyesi Millet Kıraathanesi pic. twitter. com/910bxj1pxh
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 30, 2021