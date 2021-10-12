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Baht Oyunu canlı izle! Kanal D Baht Oyunu Final bölüm canlı izle! Baht Oyunu final bölümde neler olacak?

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Baht Oyunu canlı izle! Kanal D Baht Oyunu Final bölüm canlı izle! Baht Oyunu final bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen yaz dizisi Baht Oyunu 17. Bölümü ile bu akşam izleyiciyle veda edecek. Baht Oyunu izlemek isteyen vatandaşlarımız Baht Oyunu izle! Baht Oyunu canlı izle! Baht Oyunu Kanal D canlı yayın izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Baht Oyunu son bölümde neler oldu? Baht Oyunu son bölüm izle! Baht Oyunu Final izle! Baht Oyunu Final canlı izle! Kanal D Baht Oyunu 17. Bölüm full HD izle! Baht Oyunu Final Bölüm fragmanı izle!

Ekranların sevilen yaz dizisi Baht Oyunu 17. Bölümü ile bu akşam izleyiciyle veda ediyor. Baht Oyunu Final bölümünü izlemek isteyen vatandaşlarımız Baht Oyunu Final izle! Baht Oyunu canlı izle! Baht Oyunu Kanal D canlı yayın izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Baht Oyunu son bölümde neler oldu? Baht Oyunu son bölüm izle! Baht Oyunu Final Bölüm 2. Fragmanı izle! Baht Oyunu canlı izle! Kanal D Baht Oyunu Final Bölüm full HD izle! Baht Oyunu 17. Bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu canlı izle! Kanal D Baht Oyunu Final canlı izle! Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde…

BAHT OYUNU CANLI İZLE !

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada, Bora'dan uzak durmaya çalışırken kaderin cilvesiyle tekrar yakınlaşınca olaylar iyice çıkmaza giriyor.

Bora ve ailesinin Ada'yı isteme hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Ada tarafından reddedilen Bora artık aşka olan inancını kaybetmeye çok yakındır.Ada, işten ayrılmaya karar verir. Ada, Bora'nın odasına gidip onunla vedalaşır ancak işten ayrılmasına ramak kala Ada'nın karşısına bir engel çıkar. Kaderin cilvesi bu olayla Ada'nın işten ayrılmasına engel olur. Bir diğer yandan da Ada ile Tuğçe arasında yeni bir rekabetin doğmasına sebep olur.

Ada ve Tuğçe'ye bir vakfın düzenlediği ödül töreni için adaydırlar. Böylelikle Ada, kendini kanıtlamak için var gücüyle çalışmaya başlar. Yeni yazısının peşine düşen Ada, bir anda ortadan kaybolur. Herkes telaşla Ada'yı ararken Ada'nın başı büyük bir beladadır.

Baht Oyunu canlı izle! Kanal D Baht Oyunu Final bölüm canlı izle! Baht Oyunu final bölümde neler olacak?

BAHT OYUNU KONUSU NE?

Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir... Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada (Cemre Baysel), tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar (İdris Nebi Taşkan) tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar'ı geri kazanmak isterken karşısına Bora (Aytaç Şaşmaz) çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada'yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BAHT OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Aytaç Şaşmaz : Bora Doğrusöz

Cemre Baysel : Ada Tözün

İdris Nebi Taşkan : Rüzgar Akcan

Aslı Sümen : Tuğçe Dikman

Altan Erkekli : Zafer Doğrusöz

Hande Subaşı : Nergis Tözün Şahin

Funda İlhan : Belma Doğrusöz

Tuğba Çom Makar : Yasemin Tözün Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Anıl Çelik : Ali Doğrusöz

Ozan Dağgez : Evren Gün

İrem Yük : Selin Doğu

Emrah Ben : Aslan Şahin

Suğdem Gözalır : Pırıl Kaleli

Azra Aksu : Elif Çamlı

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