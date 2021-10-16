Bağcılar'da 13 çift Toplu Düğün Şöleni ile dünya evine girdi

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Toplu Düğün Şöleni'nin 26'ncısı bugün Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda düzenlendi. Gerçekleştirilen törende 13 çift heyecanla evet diyerek dünya evine girdi. Çiftlerin nikahını Başkan Lokman Çağırıcı kıyarken şahitliklerini ise amacıyla sanatçı Aslı Hünel, oyuncu ve müzisyen Sami Çelik, gazeteci Eren Şentürk ve Bağcılar'ın kurucu belediye başkanı ve eski AK Parti eski milletvekili Feyzullah Kıyıklık yaptı. Bir hayırsever tarafından çiftlerin her birine bin altı yüzer lira da düğün hediyesi edildi. Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Başkan Çağırıcı, "Çiftlerin gelinlik, damatlık, beyaz eşya ve mobilyasına kadar tüm eşyaları hayırsever iş adamları aracılığıyla karşılanıyor" açıklamasını yaptı. Kuranı Kerim ile başlayan törenin ardından Aslı Hünel ile Sami Çelik'in şarkılarıyla çiftler dans etti, çiftetelli oynadı.

BİN YÜZ ÇİFTİMİZİ KAVUŞTURDUK

HERKES İSTEDİĞİ ZAMAN MÜRACAAT EDEBİLİR

EVLENEYEN ÇİFTLER UMUTSUZLUĞA DÜŞMESİN

Yeğeni evleneceği için törene geldiklerini belirten 36 yaşındaki Sabire İpek ise organizasyonu çok beğendiğini ve çok memnun kaldıklarını söyledi.